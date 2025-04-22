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НБУ затвердив нові правила для учасників платіжного ринку

22.04.2025 10:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) затвердив нові вимоги до надавачів фінансових платіжних послуг та операторів платіжних систем

НБУ затвердив нові правила для учасників платіжного ринку

НБУ затвердив нові правила для учасників платіжного ринку Фото: bank.gov.ua

Йдеться про впровадження Правил опису схем виконання платіжних операцій — офіційного документа, що регулює, як учасники ринку мають описувати процеси здійснення платежів.

Відтепер учасники платіжного ринку зобов’язані:

  • детально описувати схеми виконання платіжних операцій;
  • затверджувати ці схеми у своїх внутрішніх документах.

Це нововведення має на меті підвищити прозорість проведення платежів і зміцнити захист прав користувачів платіжних послуг.

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Так, у Правилах, зокрема, передбачено:

  • вимоги до графічного зображення та опису схеми виконання платіжних операцій, яку надавач фінансових платіжних послуг застосовуватиме для виконання  платіжних операцій;
  • необхідність розроблення надавачем фінансових платіжних послуг та оператором платіжних систем схеми виконання нових платіжних операцій до початку здійснення платіжних операцій за ними;
  • затвердження схеми виконання платіжних операцій відповідно до внутрішніх документів надавача фінансових платіжних послуг / оператора платіжних систем (погодження з Національним банком не потребується).

Правила затверджені постановою Правління Національного банку України від 17 квітня 2025 року № 49 «Про затвердження Правил опису схеми виконання платіжних операцій», що набирає чинності з 22 квітня 2025 року.

Надавачі фінансових платіжних послуг та оператори платіжних систем зобов’язані протягом шести місяців з дня набрання чинності Постановою розробити та затвердити схеми виконання платіжних операцій відповідно до вимог Правил. Водночас протягом цього строку надавачі фінансових платіжних послуг мають право продовжувати здійснення платіжних операцій.

Нагадаємо, що НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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