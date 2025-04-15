Як змінився ринок небанківських послуг у березні — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася з 855 (станом на 1 березня 2025 року) до 838 (станом на 1 квітня 2025 року). Кількість банків зменшилася до 60 (було 61)

Зокрема, було відкликано банківську ліцензію у АТ «Банк «Портал» та виключено інформацію про цю установу з Державного реєстру банків. Це рішення ґрунтувалося на рішенні єдиного акціонера банку про припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

Протягом місяця з реєстрів було виключено ще низку фінансових установ. За ініціативою самих заявників припинили діяльність дві кредитні спілки. У примусовому порядку було виключено 13 фінансових компаній, одну страхову компанію та ще одну кредитну спілку.

Крім того, НБУ анулював ліцензії:

добровільно — 5 фінансовим компаніям і 2 кредитним спілкам;

добровільно — 5 фінансовим компаніям і 2 кредитним спілкам; примусово — 8 фінансовим компаніям, 1 страховикові та 1 кредитній спілці.

Також одному з учасників ринку — фінансовій компанії — було погоджено звуження обсягу ліцензії.

Станом на 1 квітня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 451 фінансова компанія (було 464), 53 страховики non-life (було 54), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 108 ломбардів (кількість не змінилася), 98 кредитних спілок (була 101), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Цікаве по темі: НБУ змінив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), водночас кількість небанківських фінансових груп збільшилася до 41 (було 40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (було 49) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (було 30).

Протягом березня до Національного банку надійшло 387 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 227, страховиків — 94, кредитних спілок і колекторських компаній — 26, банків — 35, операторів платіжних послуг — 5.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ

НБУ оновив перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні

Скільки рахунків відкрито в Україні — НБУ

Джерело: НБУ.