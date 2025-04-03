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Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ

03.04.2025 10:20
Ольга Деркач
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За даними Депозитарію Національного банку України (НБУ), упродовж січня — березня 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 76,02 млрд грн, $455,8 млн та 191,4 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 83,3 млрд грн, $671,7 млн та 319,7 млн євро

Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ

Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ Фото: unsplash.com, freepik.com

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 31 березня 2025 року Уряд України на первинних аукціонах залучив 1,12 трлн грн, $8,8 млрд та 2,6 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 758,1 млрд грн, $9,2 млрд та 2,4 млрд євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у березні, становила в гривні 17,45% річних, у доларах США — 4,50% річних, у євро — 3,25% річних.

Ефективна робота внутрішнього боргового ринку є важливою передумовою для забезпечення макрофінансової стійкості і запобіжником для емісійного фінансування дефіциту бюджету.

У лютому було розширено інструменти для активного управління внутрішнім державним боргом: Міністерство фінансів України отримало змогу ефективніше проводити операції завдяки нововведенням з боку Національного банку. Зокрема, НБУ забезпечив можливість здійснювати розрахунки за новим форматом розміщення ОВДП — через аукціони з одночасним обміном на облігації іншого випуску, що вже перебувають в обігу.

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Нижче подано актуальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 квітня 2025 року — виключно щодо військових ОВДП, розміщених на аукціонах. Як і раніше, найбільший обсяг цих цінних паперів зосереджено в банках — первинних дилерах.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 квітня 2025 року він становив:

  • 106,6 млрд грн, або 32,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 березня 2025 року — 103,3 млрд грн, або 31,5%);
  • $1,6 млрд, або 60,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (станом на 1 березня 2025 року — $1,7 млрд, або 62,8%);
  • 168,8 млн євро, або 39,1% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 березня 2025 року — 353,0 млн євро, або 62,8%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 квітня 2025 року становив 181,0 млрд грн в еквіваленті порівняно з 107,8 млрд грн в еквіваленті станом на 1 квітня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,7 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 квітня 2025 року становив 9,9 млрд грн, $28,1 млн та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів України в березні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 20,6 млрд грн, $318,4 млн та 319,7 млн євро.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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