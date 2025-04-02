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НБУ вирішив не продовжувати дію лімітів на карткові перекази

02.04.2025 10:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) прийняв рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів — фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб

НБУ вирішив не продовжувати дію лімітів на карткові перекази

НБУ вирішив не продовжувати дію лімітів на карткові перекази Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Запроваджені обмеження стали поштовхом для розробки комплексних спільних рішень, спрямованих на протидію використанню платіжної інфраструктури у протиправній діяльності. Ці рішення передбачають як законодавчі зміни, так і заходи саморегулювання ринку — зокрема, підписання Меморандуму про прозорість роботи у сфері платіжних послуг. Упродовж дії регуляторних обмежень було досягнуто таких результатів:

  • набув чинності Закон України від 08.10.2024 № 3994-IX, розроблений на основі законопроєкту № 11043. Документ передбачає розширення повноважень НБУ щодо державного регулювання фінансових послуг та суттєве підвищення штрафів за порушення платіжного законодавства;
  • за координації банківських асоціацій підписано Меморандум про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, до якого долучилася переважна більшість банків, що обслуговують роздрібних клієнтів, а також платіжні установи з відповідною ліцензією;
  • банки та небанківські надавачі платіжних послуг удосконалюють системи моніторингу операцій, орієнтуючись на вимоги та рекомендації НБУ;
  • правоохоронні органи активізували боротьбу зі злочинними схемами. Наприклад, Бюро економічної безпеки викрило масштабну мережу з понад 4 тисяч «дропів» — осіб, залучених до незаконного використання рахунків;
  • Національний банк розробив концепцію створення реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій. Відповідну пропозицію буде направлено на розгляд профільного комітету Верховної Ради вже у квітні.

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Минулого року НБУ фіксував аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася.

Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: Грошові переказиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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