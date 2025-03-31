НБУ оновив перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні

Національний банк України (НБУ) з 31 березня 2025 року оновлює перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні

Зокрема:

періодичність встановлення офіційного курсу гривні до алжирського динара, бата, дирхама ОАЕ, донга, ларі, ліванського фунта, малайзійського ринггіта, саудівського ріяла, сербського динара, таки і туніського динара змінено зі щомісячної на щоденну;

російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум виключені з переліку валют, до яких визначається офіційний курс гривні.

Оновлення підходів до визначення переліків валют зумовлене зростанням рівня автоматизації розрахунків, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют.

Інших змін у переліках валют та банківських металів, до яких встановлюється офіційний курс гривні, не відбулося.

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Зміни до переліку валют затверджені наказом Національного банку України від 28 березня 2025 року № 298-но «Про затвердження Переліку іноземних валют та спеціальних прав запозичення, Переліку банківських металів», що набирає чинності з 31 березня 2025 року.

Особливості встановлення офіційного курсу гривні до валют затверджені постановою Правління НБУ від 24 березня 2025 року №36 «Про затвердження Змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів», що набирає чинності з 31 березня 2025 року.

Нагадаємо, що у НБУ обговорюють зміни вимог для еквайрів. Це сприятиме підвищенню прозорості проведення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та посиленню захисту прав користувачів платіжних послуг.

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Джерело: НБУ.