НБУ призначив нового директора Департаменту відкритих ринків НБУ

Директором Департаменту відкритих ринків Національного банку України (НБУ) з 25 березня 2025 року призначено Олександра Арсенюка

До сфери його відповідальності на цій посаді належатиме, зокрема:

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Департамент відкритих ринків належить до вертикалі підпорядкування «Ринкові операції», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.

«На сучасному етапі пріоритети Департаменту відкритих ринків не повинні обмежуватися лише питаннями утримання поточної стабільності фінансових ринків. Уже зараз ми маємо збільшувати активність в напрямі забезпечення їх розвитку, збільшення їх глибини та ліквідності, а також готовності фінансових ринків відповідати потребам не лише військового часу, а й того періоду, коли нам нарешті можна буде сконцентруватися на питаннях післявоєнної відбудови. Разом із забезпеченням стійкості валютного ринку та продовженням валютної лібералізації над цим першочергово працюватиме команда Департаменту відкритих ринків та її новопризначений директор. Розраховую на його багаторічний досвід та фахові знання у сфері управління валютним і грошово-кредитним ринками, впевнений у гідному результаті», — зазначив Юрій Гелетій.