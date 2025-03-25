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НБУ призначив нового директора Департаменту відкритих ринків НБУ

25.03.2025 15:20
Ольга Деркач
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Директором Департаменту відкритих ринків Національного банку України (НБУ) з 25 березня 2025 року призначено Олександра Арсенюка

НБУ призначив нового директора Департаменту відкритих ринків НБУ

НБУ призначив нового директора Департаменту відкритих ринків НБУ Фото: bank.gov.ua

До сфери його відповідальності на цій посаді належатиме, зокрема:

  • здійснення оперативного аналізу та прогнозування, забезпечення процесу регулювання грошово-кредитного та валютного ринків, визначення та методологічне супроводження індикаторів грошового та валютного ринків;
  • проведення Національним банком операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи та здійснення валютних інтервенцій;
  • управління міжнародними резервами України та нерезервними активами Національного банку в іноземній валюті та монетарному золоті;
  • нормативно-методологічне забезпечення інструментів упровадження монетарної політики, валютного регулювання, функціонування фондового ринку в межах повноважень центрального банку, валютного нагляду;
  • проведення операцій з обслуговування державного боргу, пов’язаних з розміщенням державних цінних паперів, які емітуються у вигляді облігацій внутрішніх державних позик, депозитарне обслуговування обігу та розміщення яких здійснює Національний банк;
  • проведення операцій з купівлі/продажу цінних паперів відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку або за дорученням його клієнтів.

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Департамент відкритих ринків належить до вертикалі підпорядкування «Ринкові операції», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.

«На сучасному етапі пріоритети Департаменту відкритих ринків не повинні обмежуватися лише питаннями утримання поточної стабільності фінансових ринків. Уже зараз ми маємо збільшувати активність в напрямі забезпечення їх розвитку, збільшення їх глибини та ліквідності, а також готовності фінансових ринків відповідати потребам не лише військового часу, а й того періоду, коли нам нарешті можна буде сконцентруватися на питаннях післявоєнної відбудови. Разом із забезпеченням стійкості валютного ринку та продовженням валютної лібералізації над цим першочергово працюватиме команда Департаменту відкритих ринків та її новопризначений директор. Розраховую на його багаторічний досвід та фахові знання у сфері управління валютним і грошово-кредитним ринками, впевнений у гідному результаті», — зазначив Юрій Гелетій.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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