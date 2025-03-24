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У НБУ обговорюють зміни вимог для еквайрів

24.03.2025 18:40
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, у тому числі платіжних карток

У НБУ обговорюють зміни вимог для еквайрів

У НБУ обговорюють зміни вимог для еквайрів Фото: bank.gov.ua

Це сприятиме підвищенню прозорості проведення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та посиленню захисту прав користувачів платіжних послуг.

Зокрема, такі зміни мають на меті:

  • зобов’язати еквайра передавати емітенту інформацію про платника та/або отримувача, у тому числі про: суб’єкта господарювання — код за ЄДРПОУ; фізичну особу — унікальний (повний) номер платіжного інструменту;
  • уточнити вимоги до формування еквайром платіжних інструкцій та визначити обов’язкові їх реквізити;
  • зобов’язати еквайра інформувати користувача платіжного інструменту про своє повне найменування до початку ініціювання платіжної операції в разі її здійснення в інтернеті.

Надавачі платіжних послуг, які здійснюють емісію та/або еквайринг платіжних інструментів, матимуть час до 1 жовтня 2025 року, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог регулятора.

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Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів», що пропонується для громадського обговорення.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій до 4 квітня 2025 року включно.

Раніше ми писали, як змінилася частка непрацюючих кредитів після переходу на європейські норми. Ці зміни, як і очікувалося, не мали значного впливу на обсяг непрацюючих кредитів (NPL) з огляду на виважені підходи банків до оцінювання ризиків та хорошу якість кредитного портфеля.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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