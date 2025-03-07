Як змінилися міжнародні резерви України у лютому — НБУ

Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $40,15 млрд. У лютому вони зменшилися на 6,7%

Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку України (НБУ) та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за відсутності надходжень від міжнародних партнерів. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників. По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

У лютому порівняно з січнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,4%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $3 млрд та викупив до резервів $0,5 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

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На валютні рахунки Уряду України в НБУ в лютому надійшло $255 млн від розміщення валютних ОВДП.

Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $341,6 млн, з яких:

$275,3 млн — борг перед Світовим банком;

$54,1 млн — борг перед іншими міжнародними кредиторами України;

$12,2 млн — обслуговування валютних ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $428,9 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $673,4 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

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Джерело: НБУ.