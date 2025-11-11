НБУ анулював ліцензії двом фінансовим установам

Нацбанк України анулював ліцензії двом фінустановам: ТОВ «ФК «Фінхаус» та ТОВ «ФК «Інтер Фінанс»

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, НБУ на підставі власної заяви ТОВ «Фінансова Компанія «Фінхаус» відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «ФК «Фінхаус» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 07 листопада 2025 року.

Також НБУ відкликав у ТОВ «ФК «Інтер Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 листопада 2025 року.

Підставою для ухвалення такого рішення стало те, що Національний банк у день проведення позапланової інспекційної перевірки установив факт відсутності ТОВ «ФК «Інтер Фінанс» за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Нацбанком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ТОВ «ФК «Інтер Фінанс» у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання рішення на адресу електронної пошти ТОВ «ФК «Інтер Фінанс».

Із 10 листопада 2025 року ТОВ «ФК «Інтер Фінанс» не має права здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (у тому числі укладати нові договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів з надання фінансових послуг, та/або збільшувати розмір зобов’язань за укладеними договорами з надання фінансових послуг).

