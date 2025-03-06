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НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

06.03.2025 10:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Так, з 11 березня 2025 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000234553, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 25 лютого 2025 року.

Це рішення підтримає активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 11 березня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140 та новий UA4000234553.

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Розширення переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджено рішенням Правління Національного банку України від 05 березня 2025 року № 68-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набирає чинності з 10 березня 2025 року.

Обов’язкові резерви — це один із ключових інструментів центральних банків, який допомагає регулювати ліквідність у фінансовій системі. Суть цього механізму полягає в тому, що банки зобов’язані зберігати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку певну суму коштів. Її розмір визначається як відсоток від зобов’язань банку (норматив резервування) та може враховувати частку обов’язкових резервів, покриту за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Ці кошти мають бути сформовані в середньому за встановлений період резервування. Такий підхід дозволяє згладжувати короткострокові коливання ліквідності, які можуть виникати через зміну ринкової ситуації. Водночас обов’язкові резерви виконують свою основну функцію — обмежують обсяг вільних коштів у банківській системі, що сприяє стабільності фінансового сектору.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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