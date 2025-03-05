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Скільки уряд залучив від продажу ОВДП з початку року — НБУ

05.03.2025 11:00
Ольга Деркач
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За даними Депозитарію Національного банку України (НБУ), упродовж двох місяців 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 45 642,3 млн грн та $255,0 млн

Скільки уряд залучив від продажу ОВДП з початку року — НБУ

Скільки уряд залучив від продажу ОВДП з початку року — НБУ Фото: Державна податкова служба України, freepik.com, unsplash.com

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 59 498,1 млн грн та $353,3 млн.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 28 лютого 2025 року Уряд України на первинних аукціонах залучив 1 097 625,0 млн грн, $8 600,4 млн та 2 468,0 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 734 307,8 млн грн, $8 965,6 млн та 2 168,9 млн євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у лютому, становила в гривні 16,95% річних, у доларах США — 4,60% річних. ОВДП, номіновані в євро, в лютому не розміщувалися.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

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Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 березня 2025 року він становив:

  • 103 325,2 млн грн, або 31,5% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 лютого 2025 року — 92 616,0  млн грн або 28,7%);
  • $1 745,8 млн, або 62,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 лютого 2025 року — $1 527,8 млн, або 60,4%);
  • 353,0 млн євро, або 62,8 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 лютого 2025 року — 273,5 млн євро, або 48,6%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 березня 2025 року становив 190,9 млрд грн в еквіваленті порівняно з 101,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 березня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,9 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 березня 2025 року становив 9 849,6 млн грн, $30,1 млн та 0,1 млн євро.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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