НБУ озвучив вимогу щодо ліцензування Revolut в Україні

Національний банк України наголошує на необхідності ліцензування діяльності компанії Revolut на українському ринку

Про це повідомила пресслужба регулятора.

У зв’язку з офіційною заявою компанії Revolut щодо виходу на український банківський ринок та за результатами аналізу її діяльності з надання послуг резидентам України через Revolut Bank UAB Нацбанк України повідомляє наступне.

Revolut Bank UAB — це іноземний банк, зареєстрований у Литві, який надає фінансові послуги на основі ліцензії, що дозволяє йому працювати в країнах Європейського Союзу.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні. Будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.

Питання щодо початку діяльності іноземного гравця на українському банківському ринку також є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб’єкта.

Цікаве по темі: Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком

«На сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності, — йдеться в повідомленні НБУ. — Ми підтримуємо відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій, але вважаємо за доцільне наголосити, що всі учасники ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог».

Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

З огляду на сформовану позицію та в межах наданих законодавством повноважень Нацбанк підкреслює, що діятиме в межах визначеного законодавством пруденційного мандату та вживатиме усіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи України, реагування на порушення законодавства задля захисту інтересів вкладників і клієнтів банків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У яких банках вигідніше відкрити депозит

Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець

ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн