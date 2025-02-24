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У яких банках вигідніше відкрити депозит

24.02.2025 14:16
Микола Деркач
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В Україні спостерігається зростання обсягів депозитів, однак ставки змінюються нерівномірно, і очікувати значного підвищення дохідності не варто. Далі розглянемо, у яких банках зараз пропонують найвигідніші умови для розміщення вкладів

У яких банках вигідніше відкрити депозит

У яких банках вигідніше відкрити депозит Фото: motionarray.com, bank.gov.ua, freepik.com

За оперативними даними НБУ, у січні 2025 року банківські вклади у національній валюті скоротилися на 3% (-56,5 млрд грн) — до 1826,9 млрд грн. При цьому вклади бізнесу скоротилися на 5,2% (-56,7 млрд грн.), населення – несуттєво збільшились (+0,2 млрд грн).

Як зазначив голова податкового комітету ВРУ Данило Гетьманцев, вклади в іноземній валюті збільшились на 1,1% (+0,24 млрд дол) як за рахунок підприємств, так і населення.

За словами нардепа, щодо відпливу депозитів у гривні у січні — це сезонне явище.

«Ця тенденція спостерігалась у десять з одинадцяти останніх років. І хоча, звісно, для кожного року є своя додаткова специфіка, як це було, наприклад, на початку 2015 року або 2022 року, це виключно сезонне явище, — пояснює Гетьманцев. — Воно пов’язане із піковими розрахунками у грудні, наприкінці року. Оскільки і бюджет, і приватний сектор намагається по максимуму закрити розрахунки, то залишки коштів на вкладах під кінець року зростають більш інтенсивними темпами. Зокрема, лише за грудень 2024 року вони зросли на 140,4 млрд грн за гривневими вкладами. Це особливо видно по розрахункам в останні дні року».

Як йдеться у матеріалі «Мінфіну», найкращі умови за гривневими депозитами (у середньому) пропонують наступні банки: Український капітал, Асвіо банк та Кристалбанк.

У яких банках вигідніше відкрити депозит

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Максимальні ставки за доларовими депозитами пропонують:

  • Кристалбанк — 3% (на 12 міс.);
  • Асвіо банк — 2,55%;
  • Кредитвест банк — 2,5%;
  • РВС Банк — 2%;
  • Український каптіал — 2%.

Відсоткові ставки на депозити у євро трохи нижчі, ніж у доларах. Тут найвищий відсоток пропонує РВС Банк та Український капітал — 2% (також для прикладу приводимо депозити на 12 місяців), 1,8% пропонує Кристалбанк, 1,75% — Асвіо банк. Замикає п’ятірку Полікомбанк — 1,5%.

Нагадаємо, що Мінцифри додало 5 нових послуг в е-Підприємець. Нові сервіси для бізнесу Михайло Федоров презентував на масштабному івенті Країна е-Підприємців.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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