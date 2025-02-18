close-btn
PaySpaceMagazine

ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн

18.02.2025 13:00
Микола Деркач
Читати росiйською

13 лютого Східний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь Фонду гарантування вкладів за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «Золоті Ворота», присудивши стягнути з них 618,7 млн грн відшкодування збитків, завданих банку та його кредиторам (справа №922/2860/18)

ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн

ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн Фото: unsplash.com

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Як повідомляв Фонд, після запровадження в АТ «Банк Золоті Ворота» тимчасової адміністрації було встановлено, що значна частина кредитів була видана банком низці позичальників, пов’язаних між собою як за особою майнового поручителя, так і за предметом застави (цінних паперів, ліквідність яких сумнівна). За низкою позичальників проведення кредитних операцій було здійснено взагалі за наявності висновків про їх некредитоспроможність. І надалі, вже у процесі виведення банку з ринку, ці позичальники не обслуговували кредити.

Зрештою, проведення АТ «Банк Золоті Ворота» ризикової кредитної діяльності призвело до відсутності у банку коштів для виконання зобов’язань перед вкладниками і кредиторами.

Цього тижня 17-21 лютого суди різних інстанцій розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 12 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.

Цікаве по темі: Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок

Кілька справ розглядатимуться судами апеляційної інстанції, зокрема:

  • 18 лютого Південно-Західний апеляційний господарський суд продовжить розгляд апеляційної скарги Фонду гарантування на рішення суду першої інстанції за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «ЮСБ Банк» на суму 514,3 млн грн (справа №916/3821/21).

Фондом було встановлено, що до моменту запровадження тимчасової адміністрації з установи було виведено та привласнено активи банку на значну суму з використанням механізму кредитування. Схема, зокрема, полягала у кредитуванні групи контрагентів – 11 юридичних осіб, що мають ознаки пов’язаних. Здійснена перевірка правочинів свідчить, що усі рішення про надання кредитів цій групі позичальників приймались із явним нехтуванням інтересів банку.

  • Цього ж дня Північний апеляційний господарський суд розгляне скаргу Фонду на рішення суду попередньої інстанції за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «КБ «Даніель» на суму 1,1 млрд грн (справа №910/12930/18).

Як повідомляв Фонд, у банку до визнання його неплатоспроможним застосовувались схеми виведення активів. Зокрема, видача незабезпечених кредитів та кредитів під неліквідне забезпечення. Як наслідок, на момент формування ліквідаційної маси 72% кредитного портфелю банку було безнадійною заборгованістю, а майже 22% усіх активів банку складали сміттєві цінні папери.

Решта кредитного портфелю – це заборгованість фізичних осіб за споживчими та іпотечними кредитами, наданими під заставу рухомого та нерухомого майна, обслуговування яких зупинилось, в більшості випадків, до моменту введення тимчасової адміністрації у банку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний

ФГВФО почав виплачувати кошти вкладникам АТ «Комінвестбанк»

Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні 14.02.2025

Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні
НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний 13.02.2025

НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний
Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців 13.02.2025

Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців
Скільки заробив ПриватБанк у 2024 11.02.2025

Скільки заробив ПриватБанк у 2024
Revolut оголосив про початок роботи в Україні 11.02.2025

Revolut оголосив про початок роботи в Україні
ЄІБ і Укргазбанк запустили новий механізм підтримки українських підприємців 10.02.2025

ЄІБ і Укргазбанк запустили новий механізм підтримки українських підприємців
Вибір редакції
Всі
Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати
ТОП статей 17.02.2025

Безпечна комунікація у фінансовому секторі: як її побудувати

 Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком
ТОП статей 13.02.2025

Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком
Останні новини
Сьогодні  17:10

Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій

 Сьогодні  16:20

Названо, скільки податків сплатив Київстар за 2024 рік

 Сьогодні  15:30

Які українські банкноти підробляють найчастіше — звіт НБУ

 Сьогодні  14:40

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестпроєктів ще 6 кейсів

 Сьогодні  13:50

Ощадбанк додав можливість токенізувати платіжні картки на Android

 Сьогодні  13:00

ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн

 Сьогодні  12:00

Як XRP відреагував на початок ведмежого ринку та чого очікувати

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber