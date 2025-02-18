ФГВФО виграв судову справу, пов’язану з українським банком, на суму 618,7 млн грн

13 лютого Східний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь Фонду гарантування вкладів за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «Золоті Ворота», присудивши стягнути з них 618,7 млн грн відшкодування збитків, завданих банку та його кредиторам (справа №922/2860/18)

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Як повідомляв Фонд, після запровадження в АТ «Банк Золоті Ворота» тимчасової адміністрації було встановлено, що значна частина кредитів була видана банком низці позичальників, пов’язаних між собою як за особою майнового поручителя, так і за предметом застави (цінних паперів, ліквідність яких сумнівна). За низкою позичальників проведення кредитних операцій було здійснено взагалі за наявності висновків про їх некредитоспроможність. І надалі, вже у процесі виведення банку з ринку, ці позичальники не обслуговували кредити.

Зрештою, проведення АТ «Банк Золоті Ворота» ризикової кредитної діяльності призвело до відсутності у банку коштів для виконання зобов’язань перед вкладниками і кредиторами.

Цього тижня 17-21 лютого суди різних інстанцій розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 12 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.

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Кілька справ розглядатимуться судами апеляційної інстанції, зокрема:

18 лютого Південно-Західний апеляційний господарський суд продовжить розгляд апеляційної скарги Фонду гарантування на рішення суду першої інстанції за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «ЮСБ Банк» на суму 514,3 млн грн (справа №916/3821/21).

Фондом було встановлено, що до моменту запровадження тимчасової адміністрації з установи було виведено та привласнено активи банку на значну суму з використанням механізму кредитування. Схема, зокрема, полягала у кредитуванні групи контрагентів – 11 юридичних осіб, що мають ознаки пов’язаних. Здійснена перевірка правочинів свідчить, що усі рішення про надання кредитів цій групі позичальників приймались із явним нехтуванням інтересів банку.

Цього ж дня Північний апеляційний господарський суд розгляне скаргу Фонду на рішення суду попередньої інстанції за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «КБ «Даніель» на суму 1,1 млрд грн (справа №910/12930/18).

Як повідомляв Фонд, у банку до визнання його неплатоспроможним застосовувались схеми виведення активів. Зокрема, видача незабезпечених кредитів та кредитів під неліквідне забезпечення. Як наслідок, на момент формування ліквідаційної маси 72% кредитного портфелю банку було безнадійною заборгованістю, а майже 22% усіх активів банку складали сміттєві цінні папери.

Решта кредитного портфелю – це заборгованість фізичних осіб за споживчими та іпотечними кредитами, наданими під заставу рухомого та нерухомого майна, обслуговування яких зупинилось, в більшості випадків, до моменту введення тимчасової адміністрації у банку.

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