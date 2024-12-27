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Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ

27.12.2024 14:20
Дарія Шуть
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Mastercard за 10 місяців 2024 скоротила відрив від Visa за кількістю карток на українському платіжному ринку

Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ

Фото: pixabay.com, freepik.com

Оператор платіжної системи Visa з січня по жовтень 2024 року збільшив свою частку на українському ринку активних платіжних карток з 43,1% до 45,8%. Водночас частка її основного конкурента — платіжної системи Mastercard — скоротилася до 53,8% з 56,4%,

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ). Так, загальна кількість активних карток Visa за 10 місяців цього року зросла на 2,75 млн — до 25,24 млн, а Mastercard — на 0,3 млн, до 29,68 млн.

За загальною кількістю емітованих карток за цей період частка Visa збільшилася з 45,2% до 46,7%, тоді як Mastercard скоротилася з 54,4% до 53%. В абсолютних показниках кількість карток Visa зросла на 6,23 млн — до 58,27 млн, тоді як Mastercard — на 3,54 млн, до 66,13 млн.

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У попередні кілька років Visa швидко скорочувала відставання від конкурента. Зокрема, за числом активних карток воно знизилося з 36,4 відсоткового пункту (в.п.) на початку 2020 року до 11,9 в.п. на початку 2023-го. І хоча торік Mastercard вдалося знову збільшити його до 13,2 в.п., на початок листопада цього року відрив скоротився лише до 8,1 в.п.

Щодо національної платіжної системи «Простір», то кількість її активних карток за перші п’ять місяців цього року впала з 252 тис. до 149 тис., проте за наступні п’ять місяців збільшилася до 197 тис. Загальна частка становить лише 0,4% ринку, хоча на початку 2020 року вона була близько 1%.

Нагадаємо, платіжна система Mastercard, Unex Bank та Український Червоний Хрест запровадили першу в Україні інклюзивну банківську картку «Відчуй. Ми поруч». Вона розроблена на основі Mastercard Touch Card, що забезпечує доступність для незрячих людей та людей з порушеннями зору у здійсненні оплат та спрощує пошук картки у гаманці.

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Рубрики: MasterсardVisaГрошіНовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ

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