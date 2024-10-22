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Mastercard створила сервіс для керування фінансовими даними

22.10.2024 15:30
Дарія Шуть
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Mastercard представила набір інструментів під назвою Connect Plus, який повинен полегшити для користувачів управління процесом передачі своїх фінансових даних третім особам

Mastercard створила сервіс для керування фінансовими даними

Фото: freepik.com

Сервіс Mastercard Connect Plus — це фактично командний центр з надання згоди на передачу даних, який дає змогу контролювати, де, як і з ким відбувається обмін фінансовими даними.

Завдяки інструменту люди можуть в одному цифровому застосунку шукати та пов’язувати свої банківські рахунки, переглядати, хто надав згоду на доступ до даних цього рахунку, а також надавати та відкликати згоду в режимі реального часу.

А для того, щоб споживач завжди був у курсі подій, Connect Plus повідомлятиме користувачів, коли термін дії дозволу третьої сторони на доступ до даних рахунку закінчується або потребує додаткової уваги.

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«Коли фізичні особи та малий бізнес мають можливість контролювати свої фінансові дані — хто ними володіє, куди вони йдуть і як використовуються — вони можуть приймати обґрунтовані рішення, мати доступ до кращих можливостей і більше впевненості в тому, що їхні фінансові дані є саме їхніми», — зазначає Джесс Тернер, виконавчий віцепрезидент, керівник напрямку відкритого банкінгу та API Mastercard.

Окремо Mastercard додала функції безпеки до свого інструменту верифікації власників рахунків, щоб допомогти боротися з шахрайством у відкритій банківській екосистемі, а також з шахрайством з боку банків, фізичних осіб та пристроїв.

Завдяки єдиному API нові функції надають розширені можливості для підтвердження права власності, перевірки особи та валідації пристрою, який використовується при підключенні до банківського рахунку.

Нагадаємо, Mastercard запускає в пілотному режимі нову послугу, яка надає емітентам можливість перевіряти детальнішу особисту інформацію про власників карток. Це усуне необхідність завантажувати для верифікації посвідчення особи з фотографією, підтвердження місця проживання або паспорт.

Також ми писали, що Citi та Mastercard оголосили про початок співпраці, яка дозволить здійснювати міжнародні платежі дебетовими картками Mastercard на 14 приймаючих ринках по всьому світу, з планами подальшого розширення.

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Рубрики: MasterсardСвітНовиниПлатіжні системиТехнології
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