Mastercard придбала компанію з кібербезпеки за $2,65 млрд

Компанія Mastercard уклала угоду про придбання компанії Recorded Future, яка займається глобальною аналітикою загроз, за $2,65 млрд

Це придбання посилить аналітику та аналітичні дані, що використовуються для захисту сучасної цифрової економіки — в платіжній екосистемі та за її межами.

Recorded Future — найбільша у світі компанія з розвідки загроз, що має понад 1900 клієнтів у 75 країнах, серед яких уряди 45 країн та понад 50% компаній зі списку Fortune 100.

Потреба в комплексному і глобальному кіберзахисті ще ніколи не була такою великою. З появою та впровадженням нових технологій зростає ризик кіберзагроз. За прогнозами, лише у 2024 році збитки від кіберзлочинності становитимуть $9,2 трлн.

Recorded Future забезпечує моніторинг потенційних загроз у реальному часі, аналізуючи широкий спектр джерел даних для надання клієнтам релевантної інформації, яка допоможе їм вживати заходів для мінімізації ризиків. Завдяки поєднанню цієї здатності з використанням штучного інтелекту та передових технологій, Recorded Future підсилює послуги Mastercard у сфері ідентифікації, запобігання шахрайству, прийняття рішень у реальному часі та кібербезпеки, забезпечуючи розширені можливості з розвідки загроз для торговельної та фінансової мережі.

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«Довіра є основою будь-яких відносин. Recorded Future додає до того, як ми забезпечуємо більший душевний спокій до, під час та після платіжної транзакції. Разом ми будемо швидше впроваджувати інновації, створювати розумніші моделі та передбачати нові загрози ще до того, як вони відбудуться — у сфері платежів та за її межами», — сказав Крейг Восбург, директор з обслуговування Mastercard.

І Mastercard, і Recorded Future використовують ШІ для аналізу мільярдів точок даних з метою виявлення потенційних загроз, допомагаючи захистити людей і бізнес. Об’єднання цих команд, технологій та експертизи дозволить розробити ще більш надійні практики та сприятиме більшій синергії в галузі кібербезпеки та розвідки, зміцнюючи бренд Mastercard як знак довіри.

«П’ятнадцять років тому ми створили Recorded Future з простою метою — захистити світ за допомогою інтелекту. Приєднавшись до Mastercard, ми бачимо можливість допомогти більшій кількості компаній та урядів визначити кроки для реалізації їхнього повного потенціалу — і дати можливість кожному відчувати себе безпечніше у повсякденному житті», — сказав Крістофер Альберг, генеральний директор Recorded Future.

Нагадаємо, що Mastercard запустила новий сервіс біометричної автентифікації. Mastercard оголосила про запуск нового сервісу Payment Passkey, який зробить онлайн-покупки безпечнішими та простішими, ніж будь-коли.

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За матеріалами: Mastercard.