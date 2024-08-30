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Mastercard запустила новий сервіс біометричної автентифікації

30.08.2024 13:20
Ольга Деркач
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Mastercard оголосила про запуск нового сервісу Payment Passkey, який зробить онлайн-покупки безпечнішими та простішими, ніж будь-коли

Mastercard запустила новий сервіс біометричної автентифікації

Mastercard запустила новий сервіс біометричної автентифікації Фото: freepik.com

Сервіс дебютує в Індії в якості пілотного проєкту з деякими з найбільших платіжних гравців країни, включаючи платіжні агрегатори, такі як Juspay, Razorpay і PayU, інтернет-магазини, такі як bigbasket, і провідні банки, такі як Axis Bank.

Послуга Mastercard Payment Passkey використовує токенізацію для захисту платіжних реквізитів та біометричних даних клієнтів, гарантуючи, що жодні дані не будуть передані третім особам і не стануть доступними для шахраїв та зловмисників.

Послуга кардинально змінює правила гри в онлайн-шопінгу:

  • покупці обирають свою картку Mastercard під час оформлення замовлення в якості гостя або обирають картку, яка вже надійно зберігається у файлі у продавця;
  • для підтвердження платежу користувачі можуть використовувати функції біометричної автентифікації на своєму пристрої — відбиток пальця, сканування обличчя або PIN-код;
  • після успішної автентифікації платіж миттєво завершується.

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«Впроваджуючи послугу Mastercard Payment Passkey, ми просуваємо безпечні онлайн-оплати та наше бачення токенізованої економіки, — говорить Йорн Ламберт, директор з продуктів Mastercard. — Завдяки інноваційним технологіям, що підвищують безпеку та зручність, ми створюємо більш прозору комерційну екосистему для всіх. Оскільки ми продовжуємо лідирувати в сфері цифрових платежів, наша прихильність до досягнення майбутнього, заснованого на токенах, сильна як ніколи».

Послуга Mastercard Payment Passkey створена для здійснення онлайн або віддалених токенізованих транзакцій, які сьогодні допомагають значно знизити рівень шахрайства та підвищити рівень схвалення. Поєднуючи токенізацію платіжних реквізитів з безперебійною біометричною автентифікацією, Mastercard об’єднує галузеві стандарти EMVCo, World Wide Web Consortium та FIDO Alliance, щоб пришвидшити та убезпечити процес оформлення замовлення.

Після початкової пілотної програми в Індії, компанія планує розгорнути послугу Mastercard Payment Passkey Service для більшої кількості споживачів та фінансових установ по всьому світу протягом наступних місяців.

Нагадаємо, що Mastercard та MetaMask почали тестувати криптокартку в Європі. MetaMask запускає першу у світі дебетову картку Mastercard, яка дозволяє миттєво витрачати цифрові активи безпосередньо з гаманця.

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За матеріалами: Mastercard.

Рубрики: MasterсardСвітНовиниТехнології
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