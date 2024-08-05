ПриватБанк разом з Mastercard, OLX та EBA запустив освітню платформу для бізнесу

На новій освітній платформі для підприємців PrivatBank Business Platform вже розпочато реєстрацію на перший курс

Державний ПриватБанк у партнерстві з Mastercard, OLX Україна та Європейською Бізнес Асоціацією (EBA) запустив освітній майданчик для навчання та розвитку українських бізнесменів PrivatBank Business Platform.

В банку зазначили, що ця освітня ініціатива доступна для всіх підприємців, власників та представників малого та середнього бізнесу України на безплатній основі.

На платформі вже відкрили реєстрацію на перший курс «Школа експорту». За його допомогою підприємці, які хотіли б розширити свій бізнес та вийти на нові ринки збуту своєї продукції, можуть почати експорт на ринки ЄС.

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Серед основних переваг курсу ПриватБанк називає такі можливості:

дізнатись більше про юридичні та податкові аспекти ведення бізнесу в різних європейських країнах;

отримати практичні поради та інструменти для розвитку бізнесу на міжнародному ринку;

зміцнити свої бізнес-зв’язки на міжнародному рівні.

Також випускники курсу зможуть отримати додаткові можливості для розвитку свого бізнесу, зокрема спеціальні знижки та тарифи від ПриватБанку на експортні операції.

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«ПриватБанк зацікавлений в тому, щоб в Україні збільшувалась кількість підприємців, а також прагне бути бізнес-партнером, який допомагає зростати та розвиватися успішному бізнесу», — зазначає член правління з корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

У ПриватБанку анонсували, що надалі перелік навчальних програм в межах PrivatBank Business Platform буде розширюватись.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив сервіси для ведення бізнесу в соцмережах. Підприємці можуть швидко приймати оплати картками через «Інвойс LiqPay» або «Інвойс в Оплату частинами». Для налаштування сервісів потрібно лише зареєструватись у кілька кроків.

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Джерело: ПриватБанк