ПриватБанк продасть на аукціоні великий ТЦ в Дніпрі

ПриватБанк виставив на продаж ТЦ «Приозерний» у Дніпрі через систему електронних торгів OpenMarket (державний СЕТАМ)

Продаж одного з найбільших у Дніпрі торговельних центрів проходить в рамках програми реалізації неопераційної нерухомості ПриватБанку за прозорою та відкритою процедурою торгів.

Збудований у 2009 році ТЦ «Приозерний» є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 тис. кв. м) та має шість наземних поверхів. Також там є підземний поверх, де знаходиться паркінг та може бути облаштоване укриття для відвідувачів під час повітряної тривоги.

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ПриватБанк успішно відстояв у судах право власності на ТЦ «Приозерний», який було передано на баланс банку як забезпечення за кредитами ще до націоналізації банка.

«Ритейл не є банківською справою, тому сьогодні ми пропонуємо на відкритих торгах дуже цікавий об’єкт, який може стати одним з лідерів на ринку торговельно-розважальних послуг», — пояснила Олена Євтушенко, керівник Напрямку управління нерухомістю ПриватБанку.

ТЦ «Приозерний» залежно від формату та розміру торгових точок може мати до 100 орендарів. Він має шість ліфтів та чотири ескалатори, центральний вхід, обладнаний пандусом, підземний паркінг на 100 автомобілів, а також наземну стоянку, розраховану на 40 паркомісць.

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Початкова ціна продажу лота складає 430 060 700,00 грн з ПДВ. Аукціон проведуть 28 серпня (лот №556963), гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна (21 503 035 грн), який буде зарахований до ціни продажу.

До складу лота входять ТЦ загальною площею 32 408,7 кв.м та 12 земельних ділянок. Додатково до ціни лота переможець електронних торгів зобов’язаний придбати основні засоби на суму 2,2 млн грн з ПДВ.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2024-го чистий прибуток ПриватБанку сягнув 30,6 млрд грн. Це на 3% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас загальний фінансовий результат банку становить 40,7 млрд грн — на 11% більше, ніж за шість місяців 2023 року.

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Джерело: ПриватБанк