Mastercard та MetaMask почали тестувати криптокартку в Європі

MetaMask запускає першу у світі дебетову картку Mastercard, яка дозволяє миттєво витрачати цифрові активи безпосередньо з гаманця

Криптовалютний гаманець MetaMask, платіжний гігант Mastercard та Baanx, провайдер цифрового банкінгу та кредитування з моделлю Crypto-as-a-Service, оголосили про співпрацю для пілотного запуску нової платіжної картки.

Зокрема, MetaMask Card дозволить користувачам гаманця MetaMask використовувати криптовалюту для щоденних покупок у фіатній валюті. Картка буде дійсна всюди, де приймають Mastercard. Вона працює як традиційна дебетова картка, дозволяючи здійснювати покупки безпосередньо з гаманця MetaMask, йдеться в пресрелізі компаній.

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При цьому користувачі зберігають контроль над своїми коштами до моменту транзакції, коли криптоактиви миттєво конвертуються у фіатні валюти. Для використання картки криптовалюта має зберігатися в мережі Linea. На початковому етапі картка підтримує USDC, USDT та WETH.

Пілотний запуск обмежений кількома тисячами цифрових карток, вони доступні користувачам у країнах ЄС та Сполученого Королівства. Користувачі можуть зареєструватися для отримання цифрової картки через MetaMask Portfolio у веббраузері.

В MetaMask анонсують, що в найближчі місяці планується розширення функціоналу та доступності картки, з повним запуском у Євросоюзі та Сполученому Королівстві, а також пілотним запуском в інших регіонах.

Нагадаємо, в березні MetaMask почав тестувати платіжну oнчeйн-кapту, інтегровану з глобальною мережею Mastercard, яку випустила компанія Baanx. Згідно з концепцією, платіжна картка MetaMask/Mastercard стане «першим у світі по-справжньому децентралізованим платіжним рішенням WebЗ».

Також ми писали, що обидва платіжні гіганти Visa та Mastercard вирішили продовжити до 2029 року ліміти на комісії, встановлені для туристичних карток п’ять років тому в рамках договору з антимонопольними регуляторами ЄС.

Крім цього, Mastercard планує повну токенізацію е-комерції в Європі.

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За матеріалами FintechInsider