Mastercard збільшує прибуток: скільки заробила

Mastercard перевищила очікування прибутку у другому кварталі та заявила, що витрати залишаються на контрольованому рівні, заспокоївши інвесторів

У другому кварталі 2024 року прибуток однієї з найбільших платіжних систем Mastercard зріс на 17% — до $3,3 млрд. Водночас дохід компанії збільшився до $6,96 млрд (на 13%), що також перевищило прогнози аналітиків.

Згідно з даними LSEG, без урахування одноразових витрат компанія заробила $3,59 на акцію проти оцінки в $3,51. Загалом акції Mastercard підскочили на 5,6% до максимуму з квітня, збільшивши перевагу над Visa цього року.

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Високим показникам сприяло потужне зростання на ключових міжнародних ринках, таких як Європа та Латинська Америка, у поєднанні з фінансово здоровими споживачами у США, повідомила компанія у своєму звіті.

Липневі тенденції також були сильними. Обсяг транскордонних перевезень (показник попиту на подорожі, який відстежує витрати на картки за межами країни їхнього випуску) зріс на 17% порівняно з минулим роком у липні, як і в другому кварталі.

«Результати Mastercard, хоч і не ідеальні, повинні запевнити, що середовище витрат залишається стабільним», — сказав Логан Пурк, технологічний аналітик Edward Jones.

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Хоча прибутки Mastercard виявилися кращими, ніж очікувалося, вони зростали повільніше, ніж у першому кварталі.

Обсяг комутацій, який вимірює вартість транзакцій, оброблених у мережі Mastercard, був на 10% вищим, ніж минулого року, у другому кварталі порівняно з 12% за перші три місяці року.

Цього року вартість акцій Mastercard, піднявшись на 4%, показала результати гірші, ніж у середньому згідно з індексом S&P 500, який піднявся на 13% з початку року.

Нагадаємо, що Mastercard планує повну токенізацію е-комерції в Європі. Mastercard оголосила про своє бачення 100% токенізації електронної комерції в Європі до кінця десятиліття. Це підтримує глобальне зобов’язання поступово відмовитися від ручного введення номерів карт і зробити електронну комерцію безпечнішою та доступнішою для всіх.

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За матеріалами Reuters