Mastercard звільнить 3% всіх співробітників компанії

Платіжний гігант Mastercard скорочує свою глобальну чисельність персоналу на 3% в рамках реорганізації, про яку компанія оголосила на початку цього року

Представник компанії заявив, що це відбувається, щоб зосередитися на основних напрямках діяльності. Скорочення торкнеться близько 1 000 осіб, виходячи з останніх даних про робочу силу компанії. Згідно з даними річного звіту, наприкінці минулого року в компанії Purchase, що базується в Нью-Йорку, працювало 33 400 співробітників.

Більшість із тих, кого це торкнеться, будуть повідомлені до третього кварталу.

«У зв’язку з цими змінами ми плануємо перерозподілити ресурси в напрямки зростання», — заявив представник Mastercard, зокрема, розширення на нові ринки і посилення підрозділу, який займається кібербезпекою та боротьбою з шахрайством.

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Минулого місяця фінансовий директор Mastercard Сачін Мехра заявив, що компанія зафіксує одноразові витрати на реструктуризацію в розмірі $190 млн за три місяці, що закінчилися 30 вересня.

Нагадаємо, що Mastercard та MetaMask почали тестувати криптокартку в Європі. Криптовалютний гаманець MetaMask, платіжний гігант Mastercard та Baanx, провайдер цифрового банкінгу та кредитування з моделлю Crypto-as-a-Service, оголосили про співпрацю для пілотного запуску нової платіжної картки. Зокрема, MetaMask Card дозволить користувачам гаманця MetaMask використовувати криптовалюту для щоденних покупок у фіатній валюті. Картка буде дійсна всюди, де приймають Mastercard. Вона працює як традиційна дебетова картка, дозволяючи здійснювати покупки безпосередньо з гаманця MetaMask.

Раніше ми писали, що ПриватБанк разом з Mastercard, OLX та EBA запустив освітню платформу для бізнесу. На новій освітній платформі для підприємців PrivatBank Business Platform вже розпочато реєстрацію на перший курс. В банку зазначили, що ця освітня ініціатива доступна для всіх підприємців, власників та представників малого та середнього бізнесу України на безплатній основі.

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За матеріалами: Reuters.