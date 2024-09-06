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Mastercard та Mercuryo запускають криптокартку в євро

06.09.2024 11:40
Ольга Деркач
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Mastercard у партнерстві з Mercuryo запускає дебетову криптовалютну картку, деноміновану в євро, що дозволить користувачам витрачати криптовалюту з власних гаманців у понад 100 мільйонах торгових точок

Mastercard та Mercuryo запускають криптокартку в євро

Mastercard та Mercuryo запускають криптокартку в євро Фото: freepik.com

Світовий платіжний гігант Mastercard розширює свою підтримку некастодіальних криптовалютних гаманців в рамках нової співпраці, яка дозволяє користувачам витрачати криптовалюту, «будучи власним банком».

Після пілотного запуску в серпні криптовалютної дебетової картки з найбільшим самодепозитарним гаманцем MetaMask, нове партнерство Mastercard з європейським провайдером інфраструктури криптовалютних платежів Mercuryo ще більше об’єднає традиційні фінанси та криптовалюти.

У рамках співпраці Mastercard випустила нову дебетову картку, деноміновану в євро, яка дозволяє користувачам витрачати криптовалюти, що зберігаються на гаманцях у більш ніж 100 мільйонів торговців у мережі Mastercard.

Самостійне зберігання — це одна з основних концепцій криптовалют, що забезпечує спосіб зберігання активів без залежності від будь-якої централізованої платформи, такої як банк або біржа. На відміну від кастодіальних гаманців, криптогаманці вимагають від користувача взяти на себе повну відповідальність за безпеку своїх коштів, будучи єдиним зберігачем приватного ключа, який дозволяє отримати доступ до гаманця.

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За словами Крістіана Рау, старшого віце-президента Mastercard з питань криптовалют та фінтех, співпраця компанії з Mercuryo ґрунтується на зростаючому прагненні Mastercard підтримувати самозберігаючі гаманці.

«У Mastercard ми тісно співпрацюємо з партнерами, щоб впроваджувати інновації та покращувати досвід використання криптогаманців, — сказав Рау. — Завдяки співпраці з Mercuryo ми зможемо розширити можливості використання таких гаманців».

Заснована в 1966 році, Mastercard є міжнародною корпорацією з обслуговування платіжних карток зі штаб-квартирою в США. Вона надає різноманітні фінансові послуги в більш ніж 210 країнах і територіях.

Оскільки платежі вважаються одним з ключових варіантів використання криптовалют, вихід Mastercard на крипторинок був дещо закономірним. Платіжний гігант офіційно оголосив про підтримку криптовалют у своїй мережі в лютому 2021 року, посилаючись на зростаючу роль криптовалют у світі платежів.

З моменту виходу на ринок криптовалют понад три роки тому Mastercard залучила багатьох партнерів, серед яких провайдер USDC Circle, найбільша американська криптовалютна біржа Coinbase та багато інших.

Нагадаємо, що Mastercard запустила новий сервіс біометричної автентифікації. Mastercard оголосила про запуск нового сервісу Payment Passkey, який зробить онлайн-покупки безпечнішими та простішими, ніж будь-коли.

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За матеріалами: CoinTelegraph.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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