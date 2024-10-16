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Mastercard тестує у Європі розширений сервіс верифікації

16.10.2024 11:20
Дарія Шуть
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Пілотний сервіс Mastercard усуне необхідність завантажувати для верифікації посвідчення особи з фотографією, підтвердження місця проживання або паспорт

Mastercard тестує у Європі розширений сервіс верифікації

Фото: freepik.com

Платіжний гігант Mastercard запускає в пілотному режимі нову послугу, яка надає емітентам можливість перевіряти детальнішу особисту інформацію про власників карток.

Сервіс Identity Attribute Verification вже тестується у низці країн Європи. Він використовує нові галузеві стандарти, встановлені EMVCo, щоб розблокувати додаткову інформацію про власників карток, яка не обмежується лише іменем та платіжною інформацією.

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Зазначається, що завдяки новій послузі Mastercard емітенти незабаром зможуть перевіряти додаткові дані про тримачів карток, включаючи вік, дату народження та адресу. За задумом це повинно підвищити безпеку та точність цифрових транзакцій.

«Використовуючи технологію, що лежить в основі платіжної картки, наші рішення дозволять нашим партнерам легко перевіряти, чи відповідає споживач критеріям певних товарів і послуг, захищаючи при цьому їхню конфіденційність», — зазначає Денніс Гаміелло, віцепрезидент з питань ідентифікації в Mastercard.

За його словами, протягом 2025 року Mastercard планує розширити послугу розширеної верифікації особи на інші європейські ринки, що задовольнить висхідну потребу в точній і безпечній цифровій перевірці ключових атрибутів, таких як вік або місцеперебування.

Нагадаємо, Citi та Mastercard оголосили про початок співпраці, яка дозволить здійснювати міжнародні платежі дебетовими картками Mastercard на 14 приймаючих ринках по всьому світу, з планами подальшого розширення.

Завдяки платіжним послугам WorldLink від Citi та можливостям грошових переказів Mastercard Move, клієнти Citi можуть здійснювати швидкі та доступні майже цілодобові платежі, використовуючи реквізити своїх дебетових карток Mastercard.

Також Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками. Платіжний гігант заявив, що угода, разом з іншими ініціативами щодо підписок, дозволить споживачам отримати доступ до всіх своїх підписок в єдиному вікні — чи то в банківському додатку, чи то в центральному «хабі».

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Рубрики: MasterсardБезпекаЄвропаСвітНовини
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