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Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками

02.10.2024 19:40
Ольга Деркач
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Компанія Mastercard придбала Minna Technologies, компанію-розробника програмного забезпечення, яке полегшує споживачам управління підписками

Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками

Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками Фото: freepik.com

Mastercard та її основний конкурент у сфері платіжних мереж Visa намагаються вийти за рамки свого основного бізнесу з випуску кредитних та дебетових карток і надавати технологічні послуги, такі як кібербезпека, запобігання шахрайству та безготівкові платежі.

Mastercard відмовилася розкривати фінансові деталі транзакції, яка наразі перебуває на стадії регуляторної перевірки.

Платіжний гігант заявив, що ця угода, разом з іншими ініціативами щодо підписок, дозволить споживачам отримати доступ до всіх своїх підписок в єдиному вікні — чи то в банківському додатку, чи то в центральному «хабі».

Компанія Minna Technologies розробляє технологію, яка допомагає споживачам керувати підписками в банківських додатках і на веб-сайтах, незалежно від того, який спосіб оплати вони використовували для своїх підписок.

Компанія заявила, що сьогодні вона працює з деякими з найбільших світових фінансових установ у світі. Вона вже розглядає Mastercard та Visa як ключових партнерів.

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«Ці команди і технології доповнять більш широкий набір інструментів, які допомагають управляти відносинами між продавцем і споживачем», — заявили в Mastercard.

Сьогодні споживачі часто мають безліч підписок на різні сервіси, такі як Netflix, Amazon і Disney Plus. Наявність декількох підписок може ускладнити їх скасування, оскільки споживачі можуть втратити контроль над тим, за які підписки вони платять і коли.

Mastercard зазначає, що це може мати негативний вплив на продавців, оскільки споживачі, які не можуть легко скасувати підписку, в кінцевому підсумку звертаються до своїх банків з проханням заблокувати платежі.

Згідно з даними Juniper Research, у світі налічується 6,8 млрд підписок, і очікується, що до 2028 року ця цифра зросте до 9,3 млрд.

Такі лідери ринку фінансових послуг, як Mastercard, стрімко розширюють свій продуктовий набір, щоб залишатися конкурентоспроможними з новими фінтех-гравцями, які пропонують більш зручні, цифрові способи управління грошовими коштами споживачів.

Нагадаємо, що Mastercard та Mercuryo запускають криптокартку в євро. Mastercard у партнерстві з Mercuryo запускає дебетову криптовалютну картку, деноміновану в євро, що дозволить користувачам витрачати криптовалюту з власних гаманців у понад 100 мільйонах торгових точок.

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Рубрики: MasterсardСвітНовиниТехнології
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