Mastercard, Unex Bank та Червоний Хрест запустили інклюзивну банківську картку

Банківська картка «Відчуй. Ми поруч» об’єднує інклюзію та благодійність, відкриваючи нові можливості для допомоги українцям

Платіжна система Mastercard, Unex Bank та Український Червоний Хрест запровадили першу в Україні інклюзивну банківську картку «Відчуй. Ми поруч». Вона розроблена на основі Mastercard Touch Card, що забезпечує доступність для незрячих людей та людей з порушеннями зору у здійсненні оплат та спрощує пошук картки у гаманці.

Дизайн картки відрізняється спеціальною фігурною виїмкою на бічній стороні, яка допомагає користувачу скористатися необхідною карткою у потрібний спосіб.

У спільному пресрелізі йдеться, що картка «Відчуй. Ми поруч» призначена для зарахування фінансової підтримки українцям від Українського Червоного Хреста. Ця банківська картка є повноцінним платіжним інструментом з широким переліком доступних фінансових операцій – платежі, карткові перекази тощо.

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Крім того, всі користувачі картки матимуть пільговий тариф на проведення операцій: зокрема, без комісії здійснюватимуться такі операції як поповнення картки, зняття готівки, перекази з картки на картку, оплата комунальних послуг.

«Впровадження цих карток ще більше розширить можливості тих, хто потребує допомоги, дозволяючи користуватися грошовою підтримкою без обмежень, незалежно від часу та місця знаходження», — зазначила Олена Скрипнікова, керівниця відділу інноваційного фінансування Українського Червоного Хреста.

Окрім інклюзивної банківської картки, співпраця Mastercard, Unex Bank та Українського Червоного Хреста також передбачає запуск у січні 2025 року ще однієї, благодійної картки – Charity. Розраховуючись за покупки цією карткою, користувачі зможуть автоматично долучитися до підтримки гуманітарних ініціатив Українського Червоного Хреста.

Нагадаємо, Mastercard поставила собі за мету за допомогою токенізації та біометрії до 2030 року відмовитися від ручного введення номера картки, паролів та одноразових кодів для онлайн-покупок.

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