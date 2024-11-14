Mastercard анонсувала відмову від паролів та ручного введення карток

Міжнародна платіжна система Mastercard поставила собі за мету за допомогою токенізації та біометрії до 2030 року відмовитися від ручного введення номера картки, паролів та одноразових кодів для онлайн-покупок

Електронна комерція у світі продовжує стрімко розвиватися, і рівень шахрайства в Інтернеті залишається в сім разів вищим, ніж в офлайн-магазинах, оскільки злочинці використовують відкриті номери карток.

Крім того, згідно з дослідженням Mastercard, майже дві третини покупців все ще намагаються вводити дані своєї картки вручну, а 25% кошиків користувачі залишають через те, що процес оформлення замовлення занадто складний або повільний.

Токенізація, запроваджена Visa та Mastercard ще у 2014 році, замінює 16-19-значний номер на платіжній картці на захищений токен, що знижує рівень шахрайства та покращує показники схвалення платежів. Ця технологія також підвищує рівень схвалення транзакцій на 3-6 в.п. у різних регіонах, що щомісяця генерує до $2 млрд додаткових глобальних продажів для торговців.

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Сьогодні понад 30% транзакцій Mastercard у всьому світі токенізуються за допомогою послуги Digital Enablement Service. Раніше компанія поставила собі за мету досягти 100% токенізації електронної комерції в Європі до 2030 року, а тепер зробила це зобов’язання глобальним.

Mastercard також прагне відмовитися від паролів та одноразових кодів протягом наступних кількох років. Цього року вона почала впроваджувати послугу Mastercard Payment Passkey Service в Індії, Сінгапурі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Система замінює одноразові коди біометричними методами автентифікації на основі пристроїв, такими як відбитки пальців або сканування обличчя. А також вводить токенізацію, щоб убезпечити взаємодію споживача з онлайн-касою.

Останнім інструментом Mastercard стала функція Click to Pay, яка дозволяє користувачам завантажувати кілька карток на свій мобільний пристрій і здійснювати покупки в Інтернеті без необхідності вводити дані карток і паролі.

Нагадаємо, Mastercard представила новий сервіс Pay Local, покликаний спростити оплату картками для споживачів, які використовують місцеві цифрові гаманці.

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За матеріалами Finextra