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Mastercard анонсувала відмову від паролів та ручного введення карток

14.11.2024 17:00
Дарія Шуть
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Міжнародна платіжна система Mastercard поставила собі за мету за допомогою токенізації та біометрії до 2030 року відмовитися від ручного введення номера картки, паролів та одноразових кодів для онлайн-покупок

Mastercard анонсувала відмову від паролів та ручного введення карток

Фото: pexels.com

Електронна комерція у світі продовжує стрімко розвиватися, і рівень шахрайства в Інтернеті залишається в сім разів вищим, ніж в офлайн-магазинах, оскільки злочинці використовують відкриті номери карток.

Крім того, згідно з дослідженням Mastercard, майже дві третини покупців все ще намагаються вводити дані своєї картки вручну, а 25% кошиків користувачі залишають через те, що процес оформлення замовлення занадто складний або повільний.

Токенізація, запроваджена Visa та Mastercard ще у 2014 році, замінює 16-19-значний номер на платіжній картці на захищений токен, що знижує рівень шахрайства та покращує показники схвалення платежів. Ця технологія також підвищує рівень схвалення транзакцій на 3-6 в.п. у різних регіонах, що щомісяця генерує до $2 млрд додаткових глобальних продажів для торговців.

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Сьогодні понад 30% транзакцій Mastercard у всьому світі токенізуються за допомогою послуги Digital Enablement Service. Раніше компанія поставила собі за мету досягти 100% токенізації електронної комерції в Європі до 2030 року, а тепер зробила це зобов’язання глобальним.

Mastercard також прагне відмовитися від паролів та одноразових кодів протягом наступних кількох років. Цього року вона почала впроваджувати послугу Mastercard Payment Passkey Service в Індії, Сінгапурі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Система замінює одноразові коди біометричними методами автентифікації на основі пристроїв, такими як відбитки пальців або сканування обличчя. А також вводить токенізацію, щоб убезпечити взаємодію споживача з онлайн-касою.

Останнім інструментом Mastercard стала функція Click to Pay, яка дозволяє користувачам завантажувати кілька карток на свій мобільний пристрій і здійснювати покупки в Інтернеті без необхідності вводити дані карток і паролі.

Нагадаємо, Mastercard представила новий сервіс Pay Local, покликаний спростити оплату картками для споживачів, які використовують місцеві цифрові гаманці.

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Рубрики: MasterсardБезпекаСвітНовиниПлатіжні системиТехнології
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