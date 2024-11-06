Mastercard запускає сервіс для спрощення платежів через цифрові гаманці

Глобальна платіжна система Mastercard представила новий сервіс Pay Local, покликаний спростити оплату картками для споживачів, які використовують місцеві цифрові гаманці

Платформа Mastercard Pay Local дозволяє тримачам карток (як резидентам, так і міжнародним мандрівникам) прив’язати свої кредитні або дебетові картки до цифрового гаманця. Це дасть змогу швидко здійснювати транзакції в торгівельних точках-учасницях без необхідності відкривати або поповнювати сплачений наперед рахунок.

Також завдяки новому сервісу Mastercard бізнес в різних країнах отримає доступ до ширшої клієнтської бази без суттєвих змін в інфраструктурі. Водночас провайдери цифрових гаманців зможуть залучити більше користувачів, що дозволяє швидше інтегруватися на нові ринки, а емітенти карток збільшать кількість пунктів прийому платежів для своїх клієнтів.

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Pay Local спочатку запуститься в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, включаючи партнерство з такими цифровими гаманцями, як DANA в Індонезії, Touch ‘n Go в Малайзії, Bakong в Камбоджі та LankaPay в Шрі-Ланці. Це надасть тримачам карток доступ до понад 35 мільйонів торгівельних точок у регіоні.

Окрім Азії, Mastercard Pay Local також буде впроваджено в інших регіонах з високим рівнем використання цифрових гаманців, таких як Латинська Америка, Східна Європа, Близький Схід та Африка.

Представники Mastercard підкреслили важливість нової послуги, заявивши, що ця інтеграція покликана забезпечити стабільний і безпечний спосіб оплати, який принесе користь як місцевим жителям, так і мандрівникам, які хочуть користуватися своїми картками за кордоном так само як і вдома.

Нагадаємо, Mastercard представила набір інструментів під назвою Connect Plus, який повинен полегшити для користувачів управління процесом передачі своїх фінансових даних третім особам.

Сервіс Mastercard Connect Plus — це фактично командний центр з надання згоди на передачу даних, який дає змогу контролювати, де, як і з ким відбувається обмін фінансовими даними.

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За матеріалами The Paypers