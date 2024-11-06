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Mastercard запускає сервіс для спрощення платежів через цифрові гаманці

06.11.2024 10:20
Дарія Шуть
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Глобальна платіжна система Mastercard представила новий сервіс Pay Local, покликаний спростити оплату картками для споживачів, які використовують місцеві цифрові гаманці

Mastercard запускає сервіс для спрощення платежів через цифрові гаманці

Фото: freepik.com

Платформа Mastercard Pay Local дозволяє тримачам карток (як резидентам, так і міжнародним мандрівникам) прив’язати свої кредитні або дебетові картки до цифрового гаманця. Це дасть змогу швидко здійснювати транзакції в торгівельних точках-учасницях без необхідності відкривати або поповнювати сплачений наперед рахунок.

Також завдяки новому сервісу Mastercard бізнес в різних країнах отримає доступ до ширшої клієнтської бази без суттєвих змін в інфраструктурі. Водночас провайдери цифрових гаманців зможуть залучити більше користувачів, що дозволяє швидше інтегруватися на нові ринки, а емітенти карток збільшать кількість пунктів прийому платежів для своїх клієнтів.

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Pay Local спочатку запуститься в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, включаючи партнерство з такими цифровими гаманцями, як DANA в Індонезії, Touch ‘n Go в Малайзії, Bakong в Камбоджі та LankaPay в Шрі-Ланці. Це надасть тримачам карток доступ до понад 35 мільйонів торгівельних точок у регіоні.

Окрім Азії, Mastercard Pay Local також буде впроваджено в інших регіонах з високим рівнем використання цифрових гаманців, таких як Латинська Америка, Східна Європа, Близький Схід та Африка.

Представники Mastercard підкреслили важливість нової послуги, заявивши, що ця інтеграція покликана забезпечити стабільний і безпечний спосіб оплати, який принесе користь як місцевим жителям, так і мандрівникам, які хочуть користуватися своїми картками за кордоном так само як і вдома.

Нагадаємо, Mastercard представила набір інструментів під назвою Connect Plus, який повинен полегшити для користувачів управління процесом передачі своїх фінансових даних третім особам.

Сервіс Mastercard Connect Plus — це фактично командний центр з надання згоди на передачу даних, який дає змогу контролювати, де, як і з ким відбувається обмін фінансовими даними.

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За матеріалами The Paypers

Рубрики: MasterсardСвітНовиниПлатіжні карткиПлатіжні системи
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