ПриватБанк запустив нові кешбеки разом з Mastercard та ZEN.COM

ПриватБанк, платіжна система Mastercard та європейський фінансовий сервіс ZEN.COM оголосили про нову програму підтримки, щоб зробити сучасні цифрові міжнародні перекази доступнішими для українців

Так, протягом місяця — з 23 жовтня по 23 листопада — поповнення власних карток ПриватБанку, перекази до України чи донати через сервіс ZEN.COM можна зробити без комісії.

Також в рамках програми користувачі, які до 23 квітня 2025 року отримають переказ ZEN.COM на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від 1 000 грн (в еквіваленті), зможуть отримати кешбеки від 250 до 500 грн.

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Щоб надіслати кошти через ZEN.COM та PrivatMoney, треба:

завантажити додаток ZEN.COM та зареєструватися;

обрати валюту, яку потрібно переказати (EUR, USD або польські злоті);

обрати спосіб переказу та ввести номер картки або IBAN-рахунку одержувача;

перевірити, щоб у розділі «Тип переказу» було зазначено PrivatMoney та підтвердити переказ.

Зазначимо, у червні 2023 європейський фінансовий сервіс ZEN.COM став партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney. ZEN.COM — універсальний мобільний застосунок. Після швидкої реєстрації з’являється один мультивалютний рахунок із віртуальною карткою. Реєстрація в застосунку ZEN.COM відкрита для всіх громадян України.

Нагадаємо, ПриватБанк у співпраці з платіжною системою Mastercard першим серед українських банків запустив послугу, що дозволяє клієнтам за кордоном знімати готівку без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

На сьогодні клієнти ПриватБанку найчастіше знімають готівку на касі у Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle. А також у Польщі — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс працює і в інших країнах ЄС, Великобританії та Австралії.

Також ми писали, що ПриватБанк робить більш доступними для українців сучасні цифрові міжнародні перекази, зокрема для користувачів платіжної системи Visa.

До кінця 2024 року всі клієнти ПриватБанку, що перекажуть кошти з власних валютних карток Visa на закордонні картки Visa або навпаки зможуть отримати кешбеки від 250 до 2500 грн.

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Джерело: ПриватБанк