ПриватБанк та Visa запустили кешбек і винагороди за деякі перекази

ПриватБанк запустив нову програму підтримки клієнтів, які активно користуються переказами коштів за номером телефону

ПриватБанк та Visa запустили програму кешбеку та винагород за перекази за номером телефону, повідомили в пресслужбі банку. Вона діє з 15 жовтня до кінця 2024 року.

Кожний грошовий переказ від 150 грн за номером телефону в Приват24 на картку Visa дає можливість отримати кешбек від 150 до 15 000 грн та виграти один з сучасних гаджетів Apple: iPhone 16, MacBook Air чи iPad. Для участі в програмі винагород за перекази за номером телефону з Visa треба зареєструватися на сайті банку.

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Зазначається, що на сьогодні понад 4 мільйонів клієнтів ПриватБанку вже підключили послугу, яка дозволяє здійснювати перекази коштів на картки за номером телефону та не передавати дані своєї картки. Робити безпечні перекази за номером телефону можна на картки клієнтів як ПриватБанку, так і інших банків, в тому числі закордонних.

Щоб скористатись послугою, треба в мобільному застосунку Приват24 натиснути на своє фото профілю, обрати розділ «Налаштування» та перейти в меню «Платіжні налаштування», вибрати картку за замовчуванням і натиснути «Встановити».

Для переказу грошей за номером телефону у Приват24 необхідно натиснути «Переказ на картку» й у вікні, що з’явилося, вибрати одержувача з телефонної книги або ввести його номер телефону замість номера картки. Гроші надійдуть одержувачеві онлайн.

Нагадаємо, ПриватБанк запровадив кешбеки за міжнародні перекази між картками Visa. До кінця 2024 року всі клієнти ПриватБанку, що перекажуть кошти з власних валютних карток Visa на закордонні картки Visa або навпаки зможуть отримати кешбеки від 250 до 2500 грн.

Також ми писали, що ПриватБанк анонсував спільний із WOG і Visa партнерський проєкт підтримки малого та середнього бізнесу Business GO. У рамках програми учасниками стануть бізнес-клієнти банку та підприємці, які відкриють нову цифрову картку Visa Business GO.

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