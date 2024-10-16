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ПриватБанк почав видавати платіжні картки ПРОСТІР

16.10.2024 17:10
Дарія Шуть
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Відтепер українці можуть відкрити платіжну картку ПРОСТІР у будь-якому відділенні ПриватБанку

ПриватБанк почав видавати платіжні картки ПРОСТІР

Фото: t.me/PrivatBank_insider

ПРОСТІР — це українська банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів. В ній розрахунки за товари та послуги, видача готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарткарт за технологією, розробленою Національним банком України (НБУ).

А відсьогодні картку національної платіжної системи ПРОСТІР від ПриватБанку можна отримати у будь-якому з понад 1000 відділень банку по всій країні.

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Користуватися картками ПРОСТІР від ПриватБанку можна для:

  • оплати покупок по всій Україні;
  • розрахунків в Інтернеті (оплати комунальних послуг, доставки, таксі тощо);
  • отримання готівки в банкоматах, касах банків та через POS-термінали у магазинах, аптеках, АЗК;
  • переказів коштів на інші платіжні картки українських банків.

Зараз у громадян є вибір між картками міжнародних та національної платіжних систем. Картки ПРОСТІР насамперед зацікавлять тих клієнтів, які отримують пенсійні та соціальні виплати від держави, зазначив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

«ПриватБанк випускає картки ПРОСТІР як звичайні картки для виплат, таку картку можна оформити для отримання пенсійних, соціальних виплат та виплат внутрішньо переміщеним особам, чи просто як картку для розрахунків», — пояснив Дмитро Мусієнко.

Нагадаємо, НБУ комплексно переглянув список послуг національної платіжної системи «Український платіжний простір» (ПРОСТІР), оновив структуру та тарифи на них.

В НБУ зазначили, що ці зміни дадуть Нацбанку змогу продовжувати розвиток функціональності національної платіжної системи ПРОСТІР відповідно до викликів часу.

Також Нацбанк представив плани запровадження нового типу фінансової установи — банку фінансової інклюзії (БФІ). Це дасть змогу розв’язати питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: БанкиНовиниПлатіжні системиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкНБУ
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