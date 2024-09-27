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НБУ оновив послуги та тарифи платіжної системи ПРОСТІР

27.09.2024 9:40
Дарія Шуть
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Нововведення дозволять Національному банку України (НБУ) продовжувати розвиток функціоналу платіжної системи ПРОСТІР відповідно до викликів часу

НБУ оновив послуги та тарифи платіжної системи ПРОСТІР

Фото: bank.gov.ua

НБУ комплексно переглянув список послуг національної платіжної системи «Український платіжний простір» (ПРОСТІР), оновив структуру та тарифи на них.

Регулятор актуалізував найменування частини послуг системи, а також:

  • об’єднав окремі послуги системи, що сприятиме оптимізації та спрощенню бізнес-процесів;
  • виключив низку неактуальних послуг, зокрема за операціями з використанням електронних грошей (з квітня 2023 року скасовано дозвіл на випуск електронних грошей платіжної системи ПРОСТІР) та послуг процесингового центру НБУ;
  • переглянув тарифи на послуги системи з урахуванням рівня їх собівартості та ринкової кон’юнктури.

В НБУ зазначили, що ці зміни дадуть Нацбанку змогу продовжувати розвиток функціональності національної платіжної системи ПРОСТІР відповідно до викликів часу.

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Зміни до тарифів на послуги платіжної системи затверджені постановою правління НБУ від 23 вересня 2024 року № 116 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та наберуть чинності з 26 листопада.

Зокрема, оформлення приєднання до платіжної системи ПРОСТІР з кінця листопада вартуватиме:

  • для банку та небанківської фінансової установи із набуттям статусу учасника — 10 000 грн;
  • для юридичної особи із набуттям статусу незалежного процесингового центру — 15 000 грн;
  • для юридичної особи із набуттям статусу інформаційного еквайра — 17 300 грн.

З іншими оновленими тарифами можна ознайомитись за посиланням.

Зазначається, що НБУ виконує функції платіжної організації, оператора, центрального маршрутизатора, розрахунково-клірингового центру та розрахункового банку платіжної системи ПРОСТІР.

Нагадаємо, Нацбанк представив плани запровадження нового типу фінансової установи — банку фінансової інклюзії (БФІ). Це дасть змогу розв’язати питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

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Джерело: НБУ

Рубрики: НовиниПлатіжні системиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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