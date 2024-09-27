НБУ оновив послуги та тарифи платіжної системи ПРОСТІР

Нововведення дозволять Національному банку України (НБУ) продовжувати розвиток функціоналу платіжної системи ПРОСТІР відповідно до викликів часу

НБУ комплексно переглянув список послуг національної платіжної системи «Український платіжний простір» (ПРОСТІР), оновив структуру та тарифи на них.

Регулятор актуалізував найменування частини послуг системи, а також:

об’єднав окремі послуги системи, що сприятиме оптимізації та спрощенню бізнес-процесів;

виключив низку неактуальних послуг, зокрема за операціями з використанням електронних грошей (з квітня 2023 року скасовано дозвіл на випуск електронних грошей платіжної системи ПРОСТІР) та послуг процесингового центру НБУ;

переглянув тарифи на послуги системи з урахуванням рівня їх собівартості та ринкової кон’юнктури.

В НБУ зазначили, що ці зміни дадуть Нацбанку змогу продовжувати розвиток функціональності національної платіжної системи ПРОСТІР відповідно до викликів часу.

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Зміни до тарифів на послуги платіжної системи затверджені постановою правління НБУ від 23 вересня 2024 року № 116 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та наберуть чинності з 26 листопада.

Зокрема, оформлення приєднання до платіжної системи ПРОСТІР з кінця листопада вартуватиме:

для банку та небанківської фінансової установи із набуттям статусу учасника — 10 000 грн;

для юридичної особи із набуттям статусу незалежного процесингового центру — 15 000 грн;

для юридичної особи із набуттям статусу інформаційного еквайра — 17 300 грн.

З іншими оновленими тарифами можна ознайомитись за посиланням.

Зазначається, що НБУ виконує функції платіжної організації, оператора, центрального маршрутизатора, розрахунково-клірингового центру та розрахункового банку платіжної системи ПРОСТІР.

Нагадаємо, Нацбанк представив плани запровадження нового типу фінансової установи — банку фінансової інклюзії (БФІ). Це дасть змогу розв’язати питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

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Джерело: НБУ