НБУ оштрафував дві небанківські фінустанови

19.11.2025 10:10
Ольга Деркач

Нацбанк України застосував до ТОВ «ФК «ЕВО» та ТОВ «ФК МБК» заходи впливу у вигляді штрафів за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів під час надання послуг на платіжному ринку (далі ‒ штрафи), а також у вигляді письмових застережень

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Такі рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Національного банку України (далі – Комітет з нагляду) 17 листопада 2025 року. Рішення Комітету з нагляду набирають чинності з дня доведення його до відома установ.

Щодо заходів впливу до ТОВ «ФК «ЕВО»

Планова перевірка ТОВ «ФК «ЕВО» здійснена Департаментом інспектування Національного банку в червні ‒ серпні 2025 року. За її результатами виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 13 602,3 тис. грн застосовано за порушення ряду вимог, зокрема, Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №164.

Також фінустанова отримала письмове застереження.

Щодо заходів впливу до ТОВ «ФК МБК»

Планова перевірка ТОВ «ФК МБК» здійснена Департаментом інспектування Нацбанку в березні ‒ травні 2025 року. За її результатами виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Захід впливу у вигляді штрафу в сумі 7 838,5 тис. грн застосовано до ТОВ “ФК МБК” за порушення ряду вимог, зокрема, Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг.

Також фінустанова отримала письмове застереження.

