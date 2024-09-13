Як нова платіжна система «Прозора Мережа» вплине на ринок — коментарі учасників та партнерів проєкту

У кінці серпня стало відомо, що до кінця цього року в Україні може з’явитися нова платіжна система — «Прозора Мережа». Головною особливістю цієї платформи, за словами засновників, стане можливість здійснювати миттєві перекази з рахунку на рахунок, які відрізняються від карткових операцій, що наразі домінують на українському ринку. Крім того, «Прозора Мережа» працює на блокчейні. Наразі проєкт проходить закрите тестування серед банків-учасників. Редакція PaySpace Magazine звернулася за коментарями до учасників та партнерів «Прозорої Мережі», щоб побільше дізнатися про проєкт та його вплив на український ринок

Відповідає Ілля Климович, Заступник Голови Правління, МТБ Банк (Банк-учасник «Прозорої Мережі»)

Розкажіть, будь ласка, який вплив на бізнес, зокрема, e-commerce, матиме «Прозора Мережа»?

«Прозора Мережа» — це проєкт, у який ми дуже віримо. Це — інше. Це проєкт, який впроваджується заради пошуку легших, дешевших, інноваційних шляхів розрахунку.

Для клієнта-покупця кардинального нічого не зміниться. Він як купував товар та платив телефоном, так і буде. Потрібно просто використати не ApplePayGooglePay, а відсканувати QR-code в застосунку.

А для бізнеса — це великий крок в зменшенні витрат на розрахунки, адже в «Прозорій Мережі» використовується платіжна система СЕП 4.04.1

Чи дасть це новий поштовх в розвитку швидких і дешевих розрахунків? Говорити зарано, але ми в це дуже віримо.

Чи можете поділитися перевагами та можливими недоліками «Прозорої Мережі»

Однією з технологічних переваг «Прозорої мережі» я вважаю використання блокчейн-технології. За її допомогою ми можемо розфарбувати кожну гривню і подивитись, як вона використовується, а це можливість контроля соціальної допомоги від держави, або використання допомоги від, наприклад, приватного донора.

Також великою перевагою є симбіоз «Прозорої мережі» та СЕП 4. Фактично клієнти можуть одразу бачити гроші на своїх рахунках після продажу товарів або послуг. Розрахунок відбувається одразу методом iban-iban. Що додає прозорості та швидкості в розрахунках.

Головна перевага для мене — це національне обʼєднання українських банків без участі міжнародних посередників, а це і є фінансова незалежність та суверенітет держави.

Які можуть бути ризики: мережа доволі молода, у ній немає єдиного «керуючого» партнера і єдиних централізованих правил. В процесі роботи ми будемо удосконалювати регламенти взаємодії між банками в рамках договору спільної діяльності, який вже підписаний між банками.

Що може дати «Прозора Мережа» для середніх банків, чи дійсно їй потрібні великі банки?

Для маленьких та середніх банків «Прозора Мережа» дає ультра легкий вхід та невелику ціну впровадження. Зниження операційних витрат на розрахунки. Не відволікаються кошти банка на розміщення гарантійних депозитів в міжнародних платіжних системах.

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І авжеж успіх будь-якого проєкту залежить від його популярності: чим більше людей почне користуватися цим методом розрахунків, тим більше торговців будуть його впроваджувати. Тому участь великих банків в «Прозорій мережі» буде значним поштовхом до розвитку системи.

Відповідає Кирило Череднічено, Радник Незалежної Асоціації Банків України (один з координаторів «Прозорої Мережі»)

Декілька слів про майбутнє цифрових платежів в Україні.

У більшості країн ЄС локальні рішення стали основою для переказів між фізичними особами (P2P), а все більше малих та середніх підприємств використовують їх, щоб заощаджувати на комісіях.

Замість того, щоб винаходити колесо заново, ми спиралися на найкращі європейські та світові практики у сфері локальних платіжних рішень. І це не просто теорія — ми консультуємось з експертами з Польщі (BLIK) — 90% всього ринку p2p в Польші, Іспанії (Bizum) — 28 млн користувачів, 90% всіх миттєвих платежів Іспанії, Швейцарії (TWINT) — домінуючий сервіс електронної комерції, Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та інших.

Хоча «Прозора Мережу» не створено для конкуренції з відомими картковими системами, вона має значний потенціал для покращення українського платіжного ринку. Це рішення доповнює існуючі системи та сервіси, вирішуючи проблеми, які вони іноді не можуть усунути, і ми раді можливостям, які відкриває «Прозора Мережа».

Враховуючи успішний досвід провідних європейських країн, саме об’єднання банків, на базі профільних асоціацій, дозволило цим країнам отримати високу долю проникнення миттєвих платежів на базі IBAN 2 IBAN. Це стало можливим, в тому числі, за рахунок впровадження єдиної стратегії побудови клієнтського досвіду, інтерфейсів, комерційних умов, маркетингу та комунікацій.

Який інтерес банків України? По-перше. Обов’язкове впровадження моментальних платежів від НБУ. Для цього потрібно уніфікувати клієнтський досвід, дотримуватися єдиних комерційних умов для ринка споживачів, як фізичних осіб, так і бізнеса. Має бути стратегія маркетування та коммунікацій. Все це завдання «Прозорої Мережі».

Наприклад, з досвіду провідних локальних європейских сервісів, безкомісійні миттєві P2P платежі буде важко масштабувати без єдиної бази так званих еліасів. В «Прозорій Мережі» таким еліасом буде номер телефону, який відповідає IBANу користувача. По-друге, зниження трансакційних витрат, особливо, при проведенні мікроплатежів.

Відповідає Валерій Даниленко, Голова Комітету з технологій розвитику та кібербезпеки, Незалежна Асоціація Банків України (один з координаторів «Прозорої Мережі»)

Які фактори підштовхнули до розробки нового платіжного сервісу?

Основними факторами стало бажання дати можливість українському бізнесу та фінансовій системі мати більш дешевший та ефективний інструмент проведення розрахунків, досягти фінансової та безпекової незалежності.

Наші розрахунки показали можливість робити платежі на 70% ефективніше та забути про збитковість мікроплатежів для банків.

Спираючись на успішний міжнародний досвід подібних проєктів та консультації з міжнародними партнерами викристалізувалось бачення проєкту та його основних переваг.

З якими складнощами зіштовхнулися автори проєкту під час розробки?

Основна складність це обмежений ресурс ініціаторів проєкту, але наразі ці складності вирішені за рахунок більшого залучення банків.

Відповідає Ігор Голуб, Керівник Продуктів, компанія DCM (постачальник технологічних рішень для «Прозорої Мережі»)

Які заходи безпеки передбачені для захисту даних користувачів та запобігання шахрайству?

В рамках функціонування «Прозорої Мережі» всі учасники приділяють особливу увагу контролю використання персональних даних користувачів та діям, що запобігають шахрайству.

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Так, сама сутність користувача у «Прозорій Мережі» представляє собою лише зв’язку номера рахунку IBAN та номеру телефону користувача. При цьому номер телефону не передається у відкритому вигляді, а лише у вигляді хешу.

Кажучи про безпосередню передачу фінансової інформації між банками для здійснення переказу коштів, то всі персональні дані користувачів, що приймають участі у переказі, передаються виключно у зашифрованому (encrypted) вигляді.

Запобігання шахрайству в рамках «Прозорої Мережі» забезпечується декількома основними інструментами: формат комунікації між учасниками та каскадний процес проходження платіжного повідомлення.

Обмін інформацією між учасниками відбувається у формі запитів відповідного формату, за яким кожен такий запит перевіряється на його валідність та не приймається до виконання, якщо верифікація неуспішна.

Додатково, впроваджена каскадна модель процесингу повідомлень, за якою кожен учасник переказу послідовно має підтвердити актуальність такого запиту та готовність його опрацювання. Навіть за умови, що певний запит учасника було скомпрометовано, каскадна модель «відбракує» такий платіж на наступному кроці підтвердження платежу іншим учасником.

Ще одним інструментом запобігання шахрайству є розгалужена система верифікації та контролю повідомлень про платіж, за якою здійснюється комплекс перевірок на актуальність замовлення, відсутність дубльованих платежів, приналежність власника рахунку у реквізитах до банків-учасників «Прозорої Мережі», тощо. Такий комплексний підхід, а також регулярні оновлення засобів безпеки (в тому числі на основі зворотного зв’язку учасників), дозволяють надавати безпечний та надійний сервіс миттєвих, прозорих платежів на ринку України.

Відповідає Гєбрієль Бізама, Стратег з розвитку, компанія DCM (постачальник технологічних рішень для «Прозорої Мережі»)

Чи є плани щодо масштабування проєкту на міжнародному рівні?

Зараз основну увагу приділяємо партнерам в Україні. Проте, ми маємо розгалужену глобальну партнерську мережу.

Масштабування передбачає розуміння викликів конкретних ринків, визначення відповідних варіантів використання та проблем, які може вирішити таке рішення, співпрацю з правильними партнерами та орієнтацію в місцевому нормативно-правовому та політичному середовищі.

Ми вважаємо, що «Прозора Мережа» — платіжне рішення, яке може бути корисним для кількох розвинених та країн, що розвиваються. Наприклад, Латинська Америка — це регіон, де з’являються системи швидких платежів; проте, в банківському секторі все ще є можливості для вдосконалення. Ми вже бачимо, що учасники «Прозорої Мережі» готові поділитися на міжнародному рівні досвідом, набутим в Україні, у тих юрисдикціях, де існують труднощі при здійсненні внутрішніх і транскордонних платежів.

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