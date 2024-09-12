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Регулятор ЄС повністю схвалить MiCA до кінця року

12.09.2024 19:30
Ольга Деркач
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За оцінками Європейського банківського управління, 15 технічних стандартів, в тому числі для емітентів стейблкоїнів, стануть офіційними до кінця 2024 року

Регулятор ЄС повністю схвалить MiCA до кінця року

Регулятор ЄС повністю схвалить MiCA до кінця року Фото: freepik.com

Технічні стандарти в рамках закону Європейського Союзу «Про ринки криптоактивів» (MiCA), що визначають, як емітенти стейблкоїнів можуть працювати в ЄС, швидше за все, стануть офіційними до кінця року, повідомив представник Європейського банківського управління (EBA).

Вони включені в 15 технічних стандартів, представлених ЄБА, якому було доручено розробити їх разом з Європейським управлінням з цінних паперів і ринків (ESMA), в Європейську комісію, виконавчу гілку влади ЄС.

Правила, що дозволяють криптовалютним компаніям обслуговувати клієнтів у 27 країнах торгового блоку за єдиною ліцензією, відомою як MiCA, були прийняті в минулому році. Правила щодо стейблкоїнів набули чинності в червні, а решта правил MiCA будуть введені в дію до грудня.

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Комісія вивчає стандарти і повинна буде вирішити, чи прийняти їх як є, чи вимагати внесення змін. Стандарти охоплюють авторизацію, стрес-тестування та методи оцінки кількості та вартості транзакцій.

Після того, як Комісія підпише правила, їх повинні будуть ретельно вивчити Європейський парламент і Європейська рада. Потім вони повинні пройти через переклад і офіційне ухвалення , перш ніж будуть опубліковані в офіційному журналі. Саме там з’являються офіційні акти та інформація блоку.

Нагадаємо, що в ЄС запустили стейблкоїн EURI, прив’язаний до євро. Прив’язаний до євро стейблкоїн Eurite (EURI) використовуватиме технологію блокчейн, щоб забезпечити цілодобовий доступ до цифрових грошей із розрахунками у неробочий час.

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За матеріалами: CoinDesk.

Рубрики: ЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
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