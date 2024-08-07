ЄС змінив вимоги до фінансової звітності компаній

Директива Європейського Союзу про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD) тепер вимагає від компаній проводити оцінку «подвійної суттєвості»

Цей підхід інтегрує як фінансові наслідки, так і соціальний вплив компанії на навколишнє середовище. Торольф Хамм, старший директор кліматичної практики компанії WTW, підкреслив важливість цієї директиви.

Хамм зазначив, що це змусить організації глибше розглянути, як їхня діяльність впливає на клімат і, навпаки, як ці екологічні фактори впливають на їхній фінансовий стан.

За словами Хамма, цей мандат ЄС стосуватиметься приблизно 40 000 фірм по всьому світу, в тому числі багатьох за межами ЄС. Очікується, що директива призведе до значного збільшення кількості компаній, які звітуватимуть про кліматичні ризики у своїй фінансовій звітності.

Наразі, за даними Carbon Tracker, лише 37% компаній, які найбільше забруднюють навколишнє середовище, відображають фінансові ризики, пов’язані з кліматом, у своїй фінансовій звітності.

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Хамм поділився результатами опитування і показав, що близько 19% компаній вже почали проводити оцінку суттєвості. Цей крок є частиною більш широких зусиль, спрямованих на надання інвесторам та зацікавленим сторонам більш повної інформації про те, як питання, пов’язані з кліматом, інтегруються в корпоративні фінансові стратегії.

Крім того, Хамм обговорив проблеми кількісної оцінки впливу діяльності компанії на навколишнє середовище, але припустив, що інтеграція питань сталого розвитку в інвестиційне планування може забезпечити більш чітку картину. Він запропонував компаніям враховувати потенційний вплив на сталий розвиток при плануванні значних проєктів, таких як будівництво великих об’єктів, з метою покращення життя місцевих громад.

Розмова про оцінку суттєвості поширюється і на вимірювання впливу на біорізноманіття — тему, яка, за словами Хамма, викликає все більше занепокоєння серед корпорацій. Він запропонував почати з визначення регіонів з високим рівнем збереження біорізноманіття як базової лінії для вимірювання впливу на навколишнє середовище.

Таким чином, впровадження подвійної оцінки суттєвості має змінити ландшафт фінансової звітності, зробивши екологічні міркування невід’ємною частиною фінансової звітності для тисяч компаній по всьому світу. Цей регуляторний поштовх спрямований на підвищення прозорості та сприяння більш стійкій глобальній діловій практиці.

Нагадаємо, що фінустанови ЄС готуються до імплементації DORA. Закон про цифрову операційну стійкість (Digital Operational Resilience Act, DORA) має на меті переосмислити операційні стандарти для фінансових установ по всьому Європейському Союзу.

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За матеріалами: Fintech Global.