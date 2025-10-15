close-btn
Названо найкращу країну ЄС для цифрових кочівників

15.10.2025 14:20
Микола Деркач

Іспанія очолила світовий рейтинг країн для цифрових кочівників завдяки поєднанню комфортного життя, технологічної зрілості та доступної довгострокової візи

Фото: unsplash.com

Про це повідомляє Travel+Leisure.

У матеріалі зазначається, що лише у США близько 18 мільйонів людей у 2024 році назвали себе «цифровими кочівниками», згідно зі звітом MBO Partners State of Independence. Це на 147% більше, ніж у 2019 році. Для тих, хто мріє про такий стиль життя, новий Digital Nomad Report від Global Intelligence Unit визначив найкраще місце для переїзду — Іспанію.

Європейська країна посіла перше місце за перевагами візи, зокрема за її тривалістю — рік із можливістю продовження до трьох. Іспанія також увійшла до трійки лідерів за рівнем розвитку технологій та інновацій і посіла 23-тє місце за вартістю візи.

«Європа стає провідним напрямом, особливо після пандемії. Такі країни, як Іспанія, Нідерланди, Норвегія та Естонія, пропонують розвинену інфраструктуру, сприятливу візову політику та шляхи до громадянства, — зазначають автори звіту. — Документ підкреслює прагнення Європи залучати висококваліфікованих фахівців через комплексні програми для цифрових кочівників. Дев’ять із десяти найкращих напрямів для роботи та життя цифрових кочівників розташовані в Європі».

Читайте також: Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

Після Іспанії, Нідерландів, Норвегії та Естонії до п’ятірки також увійшла Румунія. Далі розташувалися Мальта, Португалія, Канада (перша неєвропейська країна), Угорщина та Франція.

Дехто з цифрових кочівників настільки закохується у нову країну, що хоче залишитися назавжди. І саме Іспанія пропонує таку можливість — її візова система передбачає шлях до громадянства.

«Із 65 досліджених юрисдикцій три (Іспанія, Нідерланди та Чехія) надають прямий доступ до громадянства за час, проведений як цифровий кочівник, а ще 15 пропонують шляхи до постійного проживання, що відкриває можливість отримати громадянство, — йдеться у звіті. — Це особливо важливо для людей із країн із «слабшими паспортами», які можуть використати цифрове кочівництво як стратегію для здобуття другого громадянства та розширення своєї міжнародної мобільності».

Автори пояснюють, що звіт «досліджує зростання міжнародного цифрового кочівництва та пропонує всеохопний індекс із 65 країн, які є найбільш сприятливими для кочівників». До рейтингу включено 12 показників, об’єднаних у п’ять категорій: вартість візи, переваги візи, якість життя, економічне середовище, технології та інновації. Кожен показник оцінювався за рівнем впливу на вибір країни, після чого формувався загальний рейтинг.

Де в ЄС найвища мінімальна зарплата

Де в ЄС найпростіше отримати громадянство

Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище

