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Купуючи Біткоїн можна отримати громадянство ЄС: деталі

25.07.2024 15:21
Микола Деркач
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Поєднуючи криптовалюту та імміграційну політику, нова інвестиційна опція дозволить власникам біткоїнів отримати громадянство Європейського Союзу. Ця ініціатива, що фінансується Unbound Fund, використовує монету як ключ до отримання португальського громадянства за програмою «Золота віза»

Купуючи Біткоїн можна отримати громадянство ЄС: деталі

Купуючи Біткоїн можна отримати громадянство ЄС: деталі Фото: freepik.com

Як отримати громадянство ЄС через Біткоїн?

Алессандро Паломбо (Alessandro Palombo), співзасновник і генеральний директор Unbound Fund, нещодавно представив цю можливість у своєму дописі на платформі соціальних мереж Ілона Маска X. За його словами, інвестуючи в Біткоїн через фонд, люди тепер можуть претендувати на участь у програмі «Золотий дозвіл на проживання» Португалії.

Для цього інвестори повинні опосередковано володіти монетами на суму щонайменше €500 тис. (близько $542 тис.). Паломбо уточнює, що інвестиційна стратегія фонду ґрунтується на довгостроковому володінні, а не на спекулятивній торгівлі, зосереджуючись на компаніях, які підтримують 100% пасивну позицію в біткоїнах.

Для додаткового захисту та зручності фонд також усуває ризики, пов’язані з безпекою, інвестуючи в конкретні біржові фонди (ETF) BlackRock для подальшої диверсифікації.

«Як інтегроване рішення, Unbound має три ключові причини, чому він є унікальним. Компанії, в які інвестує Unbound Fund, гарантують: 1) 100% BTC, пасивне володіння. Без «Маркетингового таймінгу» (стратегія прийняття рішень про купівлю або продаж фінансових активів шляхом спроби передбачити майбутній рух ринкових цін, — ред.). 2) BlackRock ETFs. Для безпеки та простоти. 3) Повна прозорість. Інвестори покладаються на аудит BDO», — пише Паломбо.

Таким чином, подвійний підхід забезпечує безпеку інвестицій. Це робить його більш привабливим для інвесторів.

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Стратегічна мобільність?

Слід зазначити, що програма розглядається як відповідь Португалії на залучення громадян країн, які не є членами ЄС, надаючи їм можливість отримати посвідку на проживання і, можливо, громадянство, через інвестиції.

Окрім фінансових операцій, він високо оцінює португальську програму, натякаючи на ще більшу картину в цьому новому механізмі фінансування. Паломбо зазначив:

«Я вважаю, що настав час використовувати Біткоїн як інструмент для забезпечення свободи пересування на взаємовигідній основі з Португалією, країною, яку я обрав для життя зі своєю сім’єю. Немає кращої інвестиційної програми, ніж європейська, як з технічних, так і зі стратегічних причин».

З моменту впровадження програми з’явився неабиякий інтерес з боку потенційних інвесторів, і Паломбо додав, що наразі точаться дискусії щодо розвитку та розширення пропозицій для Unbound Fund.

«Ми вже залучили клієнтів і чудових партнерів, і ведемо переговори з додатковими командами. Якщо ви є каналом і хочете стати партнером, DM завжди відкриті», — додав гендиректор Unbound Fund.

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Допоміжні матеріали: bitcoinist.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаГрошіКриптовалютиСвітНовини
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