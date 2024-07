Купуючи Біткоїн можна отримати громадянство ЄС: деталі

Поєднуючи криптовалюту та імміграційну політику, нова інвестиційна опція дозволить власникам біткоїнів отримати громадянство Європейського Союзу. Ця ініціатива, що фінансується Unbound Fund, використовує монету як ключ до отримання португальського громадянства за програмою «Золота віза»

Алессандро Паломбо (Alessandro Palombo), співзасновник і генеральний директор Unbound Fund, нещодавно представив цю можливість у своєму дописі на платформі соціальних мереж Ілона Маска X. За його словами, інвестуючи в Біткоїн через фонд, люди тепер можуть претендувати на участь у програмі «Золотий дозвіл на проживання» Португалії.

Для цього інвестори повинні опосередковано володіти монетами на суму щонайменше €500 тис. (близько $542 тис.). Паломбо уточнює, що інвестиційна стратегія фонду ґрунтується на довгостроковому володінні, а не на спекулятивній торгівлі, зосереджуючись на компаніях, які підтримують 100% пасивну позицію в біткоїнах.

Для додаткового захисту та зручності фонд також усуває ризики, пов’язані з безпекою, інвестуючи в конкретні біржові фонди (ETF) BlackRock для подальшої диверсифікації.

Таким чином, подвійний підхід забезпечує безпеку інвестицій. Це робить його більш привабливим для інвесторів.

Hold #Bitcoin and acquire Portuguese/EU Citizenship

It is now possible to acquire Portuguese/EU citizenship by indirectly holding #Bitcoin worth €500K.

I am excited to introduce https://t.co/DgqCyGTfgv

Unbound Fund is the first Golden Visa eligible fund that gives you… pic.twitter.com/SVJjjg8x70

— Alessandro Palombo (@0x_ale) July 23, 2024