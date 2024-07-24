Цінові рівні Dogecoin, за якими варто стежити

Мемова криптовалюта Dogecoin (DOGE) фіксує зростання активності китів, попри короткостроковий ведмежий тиск

Згідно з даними Whale Alert, за останні дні було зареєстровано рух токенів DOGE на суму понад $61 млн. Наприклад, 20 липня 400 мільйонів DOGE вартістю приблизно $50,33 млн були переміщені з Robinhood на невідомий гаманець. Аналогічно, 23 липня ще 77,65 млн DOGE вартістю близько $10,82 млн також були переведені з Robinhood на невідомий гаманець.

На тлі китової активності DOGE бореться з ключовими рівнями опору, при цьому відмітка в $0,15 залишається головною метою. На момент написання матеріалу мемкоїн торгувався на рівні $0,13, втративши за день понад 5%. Однак на тижневому графіку монета зросла на 6,91%.

Ключові цінові рівні DOGE

Щоб отримати уявлення про те, як, ймовірно, буде торгуватися DOGE, криптоаналітикиня RLinda на TradingView виділила кілька ключових цінових рівнів, на які слід звернути увагу.

За словами RLinda, ринкове дно Dogecoin знаходиться між $0,10 і $0,05. Ця область вказує на сильне накопичення, про що свідчить рух ціни навесні. Нещодавній ретест в районі $0,106 продемонстрував, що бики налаштовані зберегти контроль, що свідчить про позитивні середньострокові перспективи.

$doge DOGE is breaking trend resistance and on W1 the bulls have kept the price above the risk zone. Prospects are emerging for a possible rally… ⚠️ https://t.co/kpWJOZpz49

⚠️ https://t.co/D0LBvxvzky#crypto #doge #btc pic.twitter.com/nsoQnOIW22 — RLinda (@RLindaTrade) July 23, 2024

Аналітикиня помітила, що на денному графіку ціна Dogecoin пробиває трендовий опір у вигляді клиноподібної фігури, формуючи невелике ралі в напрямку $0,1437. Ринок, ймовірно, збереже свою бичачу фазу, якщо бики зможуть утримати оборону вище рівнів підтримки від $0,126 до $0,12.

На її думку, рух ціни, ймовірно, призведе до прориву локального максимуму і подальшого зростання до історичних максимумів. Тому RLinda зазначила, що інвесторам потрібно стежити за ключовими рівнями опору на $0,1437 і $0,1657, а рівнями підтримки — на $0,126 і $0,12.

“Фундаментального аналізу немає, але технічно є хороші перспективи. Різні сервіси показують сплеск китової активності в DOGE, що може свідчити про підвищений інтерес. Я очікую позитивного результату від биків з подальшим ралі до зон інтересу”, — додає аналітикиня.

В цілому, DOGE намагається досягти позначки $0,15, причому ринковий консенсус відзначає, що цей рівень, ймовірно, стане новим рекордним максимумом.

Раніше ми писали про те, що Dogecoin став блакитною фішкою серед мемкоїнів.

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За матеріалами finbold.com