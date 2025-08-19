Netpeak Group змінила назву

Українська група IT-компаній Netpeak Group оголосила про офіційний ребрендинг та зміну назви на FRACTAL

Раніше анонсований ще у 2021 році, цей ребрендинг став одним із найбільш очікуваних в історії компанії, пише CEO Netpeak Group Артем Бородатюк на своїй сторінці Facebook.

Netpeak Group була створена у 2015 році як парасольковий бренд для декількох компаній, включно з диджитал-агенцією Netpeak, продуктовими Serpstat і Ringostat та іншими підрозділами. Назва походила від першої компанії групи та мала спрощено відображати її корпоративну структуру. Проте з часом наявність декількох брендів під одним ім’ям почала створювати плутанину: було складно відрізнити групу компаній від окремих бізнесів та продуктів.

За останні вісім років Netpeak Group суттєво зросла — із 4 компаній до понад 25 бізнесів у складі групи. За даними DOU, FRACTAL увійшла до п’ятірки українських компаній, які найбільше наймають нових співробітників у 2025 році. Ревеню групи протягом останніх чотирьох років зростав у середньому на 77% рік до року. З початку повномасштабного вторгнення компанії групи передали понад 200 млн грн на підтримку гуманітарних, економічних та IT-ініціатив.

Цікаве по темі: CEO NovaPay йде з посади

За словами Бородатюка, нова назва — FRACTAL — відображає концепцію самоподібності: як у фракталі, частини групи відображають структуру цілого незалежно від масштабу. Бізнеси всередині групи дотримуються єдиної культури, менеджмент-підходів та цінностей, що дозволяє запускати нові компанії та проєкти на основі перевірених практик.

Ребрендинг супроводжувався створенням нової айдентики за участі українського бренд-дизайнера Velychev Ievgen та експертів у галузі психолінгвістики і фрактальної науки. Було створено понад 20 кольорових патернів, версію знаку з трансформаційним рухом та 12 форм логотипу, підкреслюючи гнучкість і технологічність нового бренду. Нова айдентика відповідає шести вимогам: спадковість, системність у хаосі, постійне вдосконалення, загадковість, сучасність і самоподібність.

FRACTAL планує зберегти свою місію, незважаючи на зміни в назві та візуальній айдентиці. Ребрендинг символізує новий етап розвитку компанії, готовність до масштабування та впровадження інновацій у всіх напрямках.

Команда підкреслює: назва тепер пишеться капслоком — FRACTAL, а місія та цінності залишаються незмінними. Компанія прагне продовжувати синхронізоване зростання всередині єдиної екосистеми та зміцнювати позиції українського IT на глобальному ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу

Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат