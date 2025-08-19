close-btn
PaySpaceMagazine

Netpeak Group змінила назву

19.08.2025 18:10
Ольга Деркач

Українська група IT-компаній Netpeak Group оголосила про офіційний ребрендинг та зміну назви на FRACTAL

Netpeak Group змінила назву

Netpeak Group змінила назву Фото: facebook.com/netpeak

Раніше анонсований ще у 2021 році, цей ребрендинг став одним із найбільш очікуваних в історії компанії, пише CEO Netpeak Group Артем Бородатюк на своїй сторінці Facebook.

Netpeak Group була створена у 2015 році як парасольковий бренд для декількох компаній, включно з диджитал-агенцією Netpeak, продуктовими Serpstat і Ringostat та іншими підрозділами. Назва походила від першої компанії групи та мала спрощено відображати її корпоративну структуру. Проте з часом наявність декількох брендів під одним ім’ям почала створювати плутанину: було складно відрізнити групу компаній від окремих бізнесів та продуктів.

За останні вісім років Netpeak Group суттєво зросла — із 4 компаній до понад 25 бізнесів у складі групи. За даними DOU, FRACTAL увійшла до п’ятірки українських компаній, які найбільше наймають нових співробітників у 2025 році. Ревеню групи протягом останніх чотирьох років зростав у середньому на 77% рік до року. З початку повномасштабного вторгнення компанії групи передали понад 200 млн грн на підтримку гуманітарних, економічних та IT-ініціатив.

Цікаве по темі: CEO NovaPay йде з посади

За словами Бородатюка, нова назва — FRACTAL — відображає концепцію самоподібності: як у фракталі, частини групи відображають структуру цілого незалежно від масштабу. Бізнеси всередині групи дотримуються єдиної культури, менеджмент-підходів та цінностей, що дозволяє запускати нові компанії та проєкти на основі перевірених практик.

Ребрендинг супроводжувався створенням нової айдентики за участі українського бренд-дизайнера Velychev Ievgen та експертів у галузі психолінгвістики і фрактальної науки. Було створено понад 20 кольорових патернів, версію знаку з трансформаційним рухом та 12 форм логотипу, підкреслюючи гнучкість і технологічність нового бренду. Нова айдентика відповідає шести вимогам: спадковість, системність у хаосі, постійне вдосконалення, загадковість, сучасність і самоподібність.

FRACTAL планує зберегти свою місію, незважаючи на зміни в назві та візуальній айдентиці. Ребрендинг символізує новий етап розвитку компанії, готовність до масштабування та впровадження інновацій у всіх напрямках.

Команда підкреслює: назва тепер пишеться капслоком — FRACTAL, а місія та цінності залишаються незмінними. Компанія прагне продовжувати синхронізоване зростання всередині єдиної екосистеми та зміцнювати позиції українського IT на глобальному ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу

Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ 19.08.2025

У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ
13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000 19.08.2025

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000
Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу 18.08.2025

Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу
Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат 18.08.2025

Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат
CEO NovaPay йде з посади 18.08.2025

CEO NovaPay йде з посади
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев 18.08.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  18:10

Netpeak Group змінила назву

 Сьогодні  16:30

Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик

 Сьогодні  15:40

У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ

 Сьогодні  14:50

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

 Сьогодні  13:00

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

 Сьогодні  12:00

Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів

 Сьогодні  11:00

Дансько-український стартап залучив €2,4 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.