Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу

Кабінет міністрів планує встановити п’ятирічну заборону на податкові та правоохоронні перевірки бізнесу

Про це повідомив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України, під час презентації урядової програми дій 18 серпня, пише Forbes Ukraine.

Так, мораторій поширюватиметься на органи ринкового нагляду та всі правоохоронні структури. Обмеження не стосуватимуться підприємств, що працюють із підакцизними товарами.

За словами міністра, уряд узгоджує це рішення з Офісом генпрокурора та Бюро економічної безпеки. Перевірки залишаться лише для компаній, що ухиляються від сплати податків або належать до високоризикових.

Для моніторингу наслідків мораторію будуть створені цифрові дашборди.

Читайте також: Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів

Нагадаємо, що 21 липня РНБО підтримала введення тимчасового мораторію на перевірки бізнесу терміном на один рік. Президент тоді наголошував, що це означає заборону на будь-яке втручання державних органів у діяльність підприємців.

Вперше про необхідність тривалого мораторію голова держави заявив ще наприкінці червня на Форумі влади та бізнесу. Виконати це доручення мав попередній уряд Дениса Шмигаля, однак після переформатування Кабміну завдання перейшло до нової прем’єрки Юлії Свириденко.

Загальний акцент — на мінімізацію тиску на бізнес і ефективне використання санкцій для наповнення бюджету.

«Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень — вже закриті, — додала премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. — Наше завдання — прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень».

При цьому, деякі політики скептично відносяться до новини про мораторій:

«У програмі дій Уряду записаний мораторій на перевірки бізнесу…. На 5-ть років. Нагадаю, попри піар поки Уряд в реальності навіть на день не запровадив мораторій! Але вже успішно звітує про його віртуальне існування», — написав у Telegram Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев

Резидент Дія.Сіty залучив €420 000 інвестицій

Чи можна буде розрахуватися криптовалютою в Україні — відповідь НБУ