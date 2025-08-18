close-btn
PaySpaceMagazine

Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу

18.08.2025 19:50
Микола Деркач

Кабінет міністрів планує встановити п’ятирічну заборону на податкові та правоохоронні перевірки бізнесу

Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу

Фото: freepik.com

Про це повідомив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України, під час презентації урядової програми дій 18 серпня, пише Forbes Ukraine.

Так, мораторій поширюватиметься на органи ринкового нагляду та всі правоохоронні структури. Обмеження не стосуватимуться підприємств, що працюють із підакцизними товарами.

За словами міністра, уряд узгоджує це рішення з Офісом генпрокурора та Бюро економічної безпеки. Перевірки залишаться лише для компаній, що ухиляються від сплати податків або належать до високоризикових.

Для моніторингу наслідків мораторію будуть створені цифрові дашборди.

Читайте також: Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів

Нагадаємо, що 21 липня РНБО підтримала введення тимчасового мораторію на перевірки бізнесу терміном на один рік. Президент тоді наголошував, що це означає заборону на будь-яке втручання державних органів у діяльність підприємців.

Вперше про необхідність тривалого мораторію голова держави заявив ще наприкінці червня на Форумі влади та бізнесу. Виконати це доручення мав попередній уряд Дениса Шмигаля, однак після переформатування Кабміну завдання перейшло до нової прем’єрки Юлії Свириденко.

Загальний акцент — на мінімізацію тиску на бізнес і ефективне використання санкцій для наповнення бюджету.

«Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень — вже закриті, — додала премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. — Наше завдання — прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень».

При цьому, деякі політики скептично відносяться до новини про мораторій:

«У програмі дій Уряду записаний мораторій на перевірки бізнесу…. На 5-ть років. Нагадаю, попри піар поки Уряд в реальності навіть на день не запровадив мораторій! Але вже успішно звітує про його віртуальне існування», — написав у Telegram Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев

Резидент Дія.Сіty залучив €420 000 інвестицій

Чи можна буде розрахуватися криптовалютою в Україні — відповідь НБУ

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
google news
Новини по темі
Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат 18.08.2025

Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат
CEO NovaPay йде з посади 18.08.2025

CEO NovaPay йде з посади
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев 18.08.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев
АМКУ дозволив UPG орендувати 46 заправок у компаній, пов’язаних із «Приватом» 15.08.2025

АМКУ дозволив UPG орендувати 46 заправок у компаній, пов’язаних із «Приватом»
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  20:40

Міноборони презентувало онлайн-платформу «Зброя»

 Сьогодні  19:50

Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу

 Сьогодні  19:00

XRP може впасти до $2 — криптоаналітик

 Сьогодні  18:10

Які зміни відбулися у банківському секторі у 2025 — огляд НБУ

 Сьогодні  17:20

На Біткоїн чекає крах найближчими роками — криптоексперт

 Сьогодні  16:30

Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат

 Сьогодні  15:40

CEO NovaPay йде з посади

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.