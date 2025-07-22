В Україні ввели мораторій на перевірки бізнесу: деталі

В Україні ввели мораторій на перевірки бізнесу державними органами, про який ми писали раніше

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

«Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики, — написав Зеленський. — Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців».

Основні пункти мораторію Ради національної безпеки і оборони України (РНБО):

Захист бізнесу від тиску силовиків. РНБО ініціювала перегляд кримінальних проваджень проти підприємств і посилення прокурорського нагляду, щоб запобігти зловживанням у сфері правозастосування. Обмеження перевірок. Запроваджується мораторій на перевірки для авторизованих економічних операторів та підприємств із низьким рівнем ризику (крім тих, що працюють з підакцизними товарами). Уряд має удосконалити ризик-орієнтований підхід до державного нагляду та спрямовувати ресурси контролю насамперед у зони підвищеної загрози, а не застосовувати формальний тиск. Захист іноземних інвесторів. Протягом одного місяця уряд має забезпечити дієві механізми правового захисту інвесторів, зокрема тих, які працюють із залученням іноземного капіталу. Конфіскація активів підсанкційних осіб. Упродовж трьох місяців Кабінет міністрів зобов’язаний ідентифікувати активи осіб, щодо яких запроваджено санкції, та впровадити додаткові механізми передачі таких активів у дохід держави. Дерегуляція та цифровізація контролю. РНБО доручила уряду мінімізувати тиск на бізнес, усунути дублювання функцій органів контролю, спростити дозвільну систему та посилити цифровізацію державного нагляду. Зокрема, протягом шести місяців має бути впроваджено ІТ-модуль в Інтегровану систему держнагляду. Також заплановано запуск системи управління ризиками та оцінки ефективності роботи контролюючих органів. Регуляторна служба повинна протягом одного місяця провести аудит чинного нормативного поля та подати пропозиції щодо дерегуляції. Законодавчі зміни. РНБО закликала Верховну Раду пришвидшити ухвалення семи ключових законопроєктів, серед яких: про захист бізнесу у кримінальному процесі, про компенсацію інвестицій за рахунок податкових механізмів, про посилення відповідальності контролюючих органів, про реформу державного нагляду, а також про використання арештованих російських активів на користь України.

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Загальний акцент — на мінімізацію тиску на бізнес і ефективне використання санкцій для наповнення бюджету.

«Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень — вже закриті, — додала премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. — Наше завдання — прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень».

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