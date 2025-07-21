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Скільки сплатили українці через РРО/ПРРО у 2025 — ДПСУ

21.07.2025 20:40
Микола Деркач

Загальна сума задекларованих розрахункових операцій за І півріччя 2025 року становила 2,6 трлн грн. Це на 600,9 млрд грн, або майже на 30% більше, ніж офіційні виторги за аналогічний період 2024 року

Скільки сплатили українці через РРО/ПРРО у 2025 — ДПСУ

Фото: freepik.com

Про це повідомлиа пресслужба ДПСУ.

Також зросла на 436,6 млн кількість розрахункових документів. За 6 місяців 2025 року згенеровано понад 5 мільярдів чеків.

Середньодобові рекорди фіскалізації у червні 2025 року:

  • 15,5 млрд грн – виторги, проведені через РРО/ПРРО;
  • +2,8 млрд грн, або 22%, порівняно з січнем 2025 року;
  • 29,3 млн чеків в середньому щодня;
  • +4,1 млн документів, або 16,3%, порівняно з січнем 2025 року.

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Як пояснюють у ДПСУ, така динаміка є свідченням податкової дисципліни та легалізації роздрібної торгівлі, сфери послуг, громадського харчування та інших секторів економіки. Показники демонструють збільшення кількості реальних операцій, які проходять через касові апарати, і про поступову мінімізацію тіньового обігу.

«Зростання стало можливим завдяки активній роботі Державної податкової служби України. Системна реалізація превентивних та роз’яснювальних заходів формують культуру використання касових апаратів. Легальні операції з фіскальними чеками стають не лише вимогою закону, а вже звичною практикою ведення чесного бізнесу», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Раніше ми писали, що Уряд ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на Дія.Бізнес. Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу. Також уже скоро підприємці отримуватимуть push-сповіщення в застосунку Дія про програми підтримки, гранти та пільгові кредити, які найбільше підійдуть їх бізнесу. Рекомендації надходитимуть з Маркетплейсу фінансових можливостей на порталі Дія.Бізнес. Так, підприємці не пропускатимуть можливості для розвитку та масштабуватимуть проєкти за підтримки держави.

Крім того, названо компаній-лідерів за доходами серед резидентів Дія.City. За результатами дослідження три Defense Tech компанії увійшли до п’ятірки лідерів серед резидентів за доходами у 2024 році. Вони поступаються тільки сервісним гігантам GlobalLogic та EPAM Systems.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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