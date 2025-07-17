Скільки податків сплатили резиденти Дія.Сіty у 2025

Резиденти Дія.Сіty сплатили ₴15,9 мільярда податків за перше півріччя 2025 року

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Це майже стільки ж, як і за весь минулий рік. Тоді резиденти сплатили ₴18 мільярдів податків.

Унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні Дія.Сіty дозволяє компаніям розвиватись на вигідних умовах, працювати прозоро та ефективно завдяки сприятливому податковому навантаженню, інструментам для залучення венчурних інвестицій та масштабування бізнесу.

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Для резидентів Дія.City доступні такі податкові умови:

податки на працю — 5% ПДФО + 5% військового збору + 22% ЄСВ від мінімальної заробітної плати;

корпоративний податок — 18% на прибуток або 9% на виведений капітал.

Нагадаємо, що стартувало бета-тестування нової послуги — витягу про несудимість з апостилем у Дії.

Щоб стати тестувальником, потрібно мати:

верифікований РНОКПП;

внутрішній чи закордонний паспорт у Дії;

зареєстроване місце проживання.

Раніше ми писали, що Уряд ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на Дія.Бізнес. Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу. Також уже скоро підприємці отримуватимуть push-сповіщення в застосунку Дія про програми підтримки, гранти та пільгові кредити, які найбільше підійдуть їх бізнесу. Рекомендації надходитимуть з Маркетплейсу фінансових можливостей на порталі Дія.Бізнес. Так, підприємці не пропускатимуть можливості для розвитку та масштабуватимуть проєкти за підтримки держави.

Крім того, названо компаній-лідерів за доходами серед резидентів Дія.City. За результатами дослідження три Defense Tech компанії увійшли до п’ятірки лідерів серед резидентів за доходами у 2024 році. Вони поступаються тільки сервісним гігантам GlobalLogic та EPAM Systems.

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