На Дія.Бізнес зʼявиться Онлайн кабінет підприємця

Уряд ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на Дія.Бізнес

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу, — пише Шмигаль. — Нам потрібна сильна економіка, аби фінансувати армію та стійкість нашої держави. Тому постійно працюємо над покращенням бізнес-клімату».

За даними Міністерства цифрової трансформації, уже скоро підприємці отримуватимуть push-сповіщення в застосунку Дія про програми підтримки, гранти та пільгові кредити, які найбільше підійдуть їх бізнесу.

Рекомендації надходитимуть з Маркетплейсу фінансових можливостей на порталі Дія.Бізнес. Так, підприємці не пропускатимуть можливості для розвитку та масштабуватимуть проєкти за підтримки держави.

Цікаве по темі: У Дії з’явилася нова функція: деталі

Як це працюватиме:

на Маркетплейсі фінансових можливостей з’являється нова програма;

Дія надсилає сповіщення з посиланням на програму;

клік по посиланню відкриває портал Дія.Бізнес;

на порталі доступні всі деталі програми;

подання заявки на участь у програмі.

«Уже тестуємо функціонал і далі запустимо Онлайн-кабінет підприємця для всіх власників малого й середнього бізнесу», — заявили в Мінцифри.

Нагадаємо, що невдовзі у Дії з’явиться перша ШІ-послуга.

«Запустили внутрішнє тестування Ші-асистента на порталі Дія. І вже скоро зможете оформити першу послугу через ШІ в Дії — довідку про доходи, — заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. — У нашій команді штучний інтелект став частиною щоденних процесів — 70% нормативно-правових актів юристи аналізують за допомогою ШІ. І це лише один із кейсів оптимізації роботи».

Раніше ми також писали, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці зможуть користуватися e-документами в ЄС

У Дії зʼявився новий документ

Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest