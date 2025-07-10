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Названо компаній-лідерів за доходами серед резидентів Дія.City

10.07.2025 14:00
Ольга Деркач
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За даними Офісу ефективного регулювання (BRDО), кількість резидентів Дія.Сіty у 2024 році зросла вдвічі. Впродовж року до простору доєдналося майже 900 компаній

Названо компаній-лідерів за доходами серед резидентів Дія.City

Названо компаній-лідерів за доходами серед резидентів Дія.City Фото: facebook.com/city.diia, unsplash.com

Про це повідомила Дія.City у своєму Telegram.

Зокрема й зросла кількість компаній, що займаються технологічними розробками в оборонній сфері.

За результатами дослідження три Defense Tech компанії увійшли до п’ятірки лідерів серед резидентів за доходами у 2024 році. Вони поступаються тільки сервісним гігантам GlobalLogic та EPAM Systems.

Топ-5 лідерів за доходами у Дія.City:

  • GlobalLogic
  • EPAM Systems
  • SCREENTECH
  • Taf Drones
  • Ukrspecsystems

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Дія.Сіty пропонує технологічним компаніям переваги, що сприяють масштабуванню бізнесу. Серед них — сприятливі податкові умови, гнучкі форми співпраці зі спеціалістами, можливість розбудови прозорої та ефективної корпоративної структури та залучення венчурних інвестицій.

Нагадаємо, що стартувало бета-тестування нової послуги — витягу про несудимість з апостилем у Дії.

Щоб стати тестувальником, потрібно мати:

  • верифікований РНОКПП;
  • внутрішній чи закордонний паспорт у Дії;
  • зареєстроване місце проживання.

Раніше ми писали, що Уряд ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на Дія.Бізнес. Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу. Також уже скоро підприємці отримуватимуть push-сповіщення в застосунку Дія про програми підтримки, гранти та пільгові кредити, які найбільше підійдуть їх бізнесу. Рекомендації надходитимуть з Маркетплейсу фінансових можливостей на порталі Дія.Бізнес. Так, підприємці не пропускатимуть можливості для розвитку та масштабуватимуть проєкти за підтримки держави.

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Рубрики: ГрошіДіяКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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