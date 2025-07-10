Названо компаній-лідерів за доходами серед резидентів Дія.City

За даними Офісу ефективного регулювання (BRDО), кількість резидентів Дія.Сіty у 2024 році зросла вдвічі. Впродовж року до простору доєдналося майже 900 компаній
Про це повідомила Дія.City у своєму Telegram.
Зокрема й зросла кількість компаній, що займаються технологічними розробками в оборонній сфері.
За результатами дослідження три Defense Tech компанії увійшли до п’ятірки лідерів серед резидентів за доходами у 2024 році. Вони поступаються тільки сервісним гігантам GlobalLogic та EPAM Systems.
Топ-5 лідерів за доходами у Дія.City:
- GlobalLogic
- EPAM Systems
- SCREENTECH
- Taf Drones
- Ukrspecsystems
Цікаве по темі: Скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025
Дія.Сіty пропонує технологічним компаніям переваги, що сприяють масштабуванню бізнесу. Серед них — сприятливі податкові умови, гнучкі форми співпраці зі спеціалістами, можливість розбудови прозорої та ефективної корпоративної структури та залучення венчурних інвестицій.
Нагадаємо, що стартувало бета-тестування нової послуги — витягу про несудимість з апостилем у Дії.
Щоб стати тестувальником, потрібно мати:
- верифікований РНОКПП;
- внутрішній чи закордонний паспорт у Дії;
- зареєстроване місце проживання.
Раніше ми писали, що Уряд ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на Дія.Бізнес. Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу. Також уже скоро підприємці отримуватимуть push-сповіщення в застосунку Дія про програми підтримки, гранти та пільгові кредити, які найбільше підійдуть їх бізнесу. Рекомендації надходитимуть з Маркетплейсу фінансових можливостей на порталі Дія.Бізнес. Так, підприємці не пропускатимуть можливості для розвитку та масштабуватимуть проєкти за підтримки держави.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
OpenAI готує запуск браузера з вбудованим ШІ
Конкурент XRP зріс на 14% за добу, додавши $1 млрд до капіталізації
Український стартап залучив €760 000 інвестицій