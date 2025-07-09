Конкурент XRP зріс на 14% за добу, додавши $1 млрд до капіталізації

Криптовалюта Stellar (XLM) демонструє потужне зростання: її ціна підскочила на 14% лише за останню добу та на 25% — за тиждень. За цей період ринкова капіталізація монети зросла приблизно на $1,2 млрд, що стало результатом одразу кількох важливих змін у екосистемі

Протокол 23 і Soroban: наступний крок у розвитку dApp

Ключовим драйвером зростання стало впровадження оновлення Protocol 23, яке запустило єдину систему подій у смартконтрактах Soroban. Це значно спрощує взаємодію з децентралізованими застосунками (dApps) та покликане підвищити масштабованість мережі. Soroban позиціонують як конкурентоспроможну платформу для запуску інтелектуальних контрактів, яка може привабити нових розробників і команди до екосистеми Stellar.

Інтеграція PYUSD від PayPal: фокус на глобальні платежі

Ще одним стратегічним кроком стало інтегрування стейблкоїна PYUSD, який випустила компанія PayPal. Його поява в мережі Stellar дозволяє підсилити можливості мережі у сфері транскордонних платежів, а також розширити доступ XLM до глобального ринку цифрових переказів. PYUSD уже інтегрований у кілька платіжних платформ і має підтримку великих гравців індустрії.

🚀 Stellar $XLM Surges 14% as Major Releases Land! 💥$XLM is on the move — up 14% this week and now trading at $0.2636 (+6% in 24 h)! 📈

Big updates are fueling the rally across the Stellar ecosystem! 🛠 Stellar Core v23.0.0rc2 (Protocol 23 release candidate) is live, packed… pic.twitter.com/FRNfrAI4UJ — Scopuly – Stellar Wallet (@scopuly) July 9, 2025



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Нові функції для розробників та інституцій

Stellar також запровадила функцію архівації стану (state archival) та мультиплексовані акаунти, які полегшують управління даними та забезпечують більшу гнучкість для розробників і фінансових установ. Це важливий крок для мережі, яка прагне стати інфраструктурою для цифрових активів і токенізації.

Високий інституційний інтерес: $500 млн у казначейських облігаціях

Інтерес до Stellar зростає і з боку великих гравців. За повідомленнями, Franklin Templeton та Circle (NYSE: CRCL) вже розмістили майже $500 млн у казначейських облігаціях США через мережу Stellar. Це свідчить про зростаючу довіру до платформи як до інструмента для роботи з токенізованими активами реального світу (RWAs).

Такі позитивні зрушення підживлюють оптимізм інвесторів щодо довгострокового потенціалу мережі та її ролі в інфраструктурі цифрових фінансів.

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