Конкурент XRP зріс на 14% за добу, додавши $1 млрд до капіталізації

Криптовалюта Stellar (XLM) демонструє потужне зростання: її ціна підскочила на 14% лише за останню добу та на 25% — за тиждень. За цей період ринкова капіталізація монети зросла приблизно на $1,2 млрд, що стало результатом одразу кількох важливих змін у екосистемі

Ключовим драйвером зростання стало впровадження оновлення Protocol 23, яке запустило єдину систему подій у смартконтрактах Soroban. Це значно спрощує взаємодію з децентралізованими застосунками (dApps) та покликане підвищити масштабованість мережі. Soroban позиціонують як конкурентоспроможну платформу для запуску інтелектуальних контрактів, яка може привабити нових розробників і команди до екосистеми Stellar.

Ще одним стратегічним кроком стало інтегрування стейблкоїна PYUSD, який випустила компанія PayPal. Його поява в мережі Stellar дозволяє підсилити можливості мережі у сфері транскордонних платежів, а також розширити доступ XLM до глобального ринку цифрових переказів. PYUSD уже інтегрований у кілька платіжних платформ і має підтримку великих гравців індустрії.

