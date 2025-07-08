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4 криптовалюти, які можуть стати наступним Біткоїном

08.07.2025 15:20
Ольга Деркач
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Криптовалюта змінила уявлення людей про гроші, інвестування та фінансове майбутнє. Як зазначає ведучий подкасту Investment Fund Secrets Show Бріджер Пеннінгтон, це стало можливим завдяки новим регуляціям, зростанню інституційних вкладень та підтримці з боку уряду

4 криптовалюти, які можуть стати наступним Біткоїном

4 криптовалюти, які можуть стати наступним Біткоїном Фото: freepik.com

«На мою думку, інтерес до крипти знову зростає, і Трамп (Дональд Трамп, президент США) — найбільш прокриптовалютний президент за всю історію. SEC уже скасувала правило SAB121 щодо обліку крипти, що дозволяє банкам тримати цифрові активи на балансі. Схоже, наступна епоха грошей — це криптовалюта», — сказав Пеннінгтон.

Від гігантів Волл-стріт на кшталт BlackRock до державних агентств — усі прагнуть забезпечити собі місце у цифровому фінансовому майбутньому. На тлі таких змін дедалі більше американців ставлять запитання: яка криптовалюта може стати новим Біткоїном? Ось чотири головні претенденти, підтримані новинами та думками експертів.

Ethereum: піонер смартконтрактів

Ethereum часто називають «сріблом» на тлі «золотого» Біткоїна, однак саме його технологія може дати йому перевагу.

За даними Nasdaq, за останній місяць курс Ethereum виріс на 45%, тоді як Біткоїн — лише на 14%. Причина — оновлення Pectra, що підвищило швидкість та ефективність мережі.

Платформа Ethereum лежить в основі децентралізованих застосунків, NFT та DeFi — тобто інновацій, які формують крипторинок. Усе більше розробників та інвесторів переходять саме на цю мережу — і це посилює її шанси перевершити Біткоїн за корисністю й потенційною вартістю.

Ripple (XRP): швидкий, масштабований і готовий до банків

Ripple з токеном XRP — один з найперспективніших кандидатів для глобального використання у сфері міжнародних переказів.

За словами інвестора й засновника Moon Pursuit Capital Уткарша Аджуї, Ripple може стати новим Біткоїном саме завдяки своїй швидкості: транзакції займають лише 3–5 секунд і коштують копійки. Для порівняння: перекази в мережі Біткоїна можуть тривати до години, а банківські SWIFT-перекази — до п’яти робочих днів.

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Це робить Ripple привабливим для банків і фінансових установ, які прагнуть здійснювати глобальні перекази швидко й дешево.

Solana (SOL): швидкість і малі комісії

Solana стала улюбленцем розробників децентралізованих застосунків завдяки блискавичній швидкості обробки транзакцій та низьким комісіям. Її мережа здатна обробляти тисячі транзакцій щосекунди, а плата за них часто менша за 1 цент.

Ці переваги сприяли розвитку проєктів у сферах геймінгу, NFT і DeFi, створивши навколо Solana активну екосистему. Унікальний механізм консенсусу — Proof of History — забезпечує швидку валідацію даних і масштабованість. Попри технічні труднощі в минулому, активна спільнота й стрімке зростання вказують на серйозний потенціал. Інвестори, які шукають «наступний Біткоїн», усе частіше звертають увагу саме на Solana.

Cardano (ADA): безпека, сталий розвиток і науковий підхід

Cardano вирізняється на тлі інших проєктів системним і науково обґрунтованим підходом до розвитку блокчейну. Платформа зосереджена на безпеці, екологічності та рецензованих дослідженнях. Як зазначає Wall Street Journal, завдяки механізму proof-of-stake Cardano споживає набагато менше енергії, ніж блокчейни на основі proof-of-work, як-от Біткоїн.

Розробники Cardano співпрацюють з університетами та урядами — зокрема в країнах, що розвиваються, — для вивчення реальних сценаріїв використання. У дорожній карті проєкту — смартконтракти, DeFi та цифрова ідентичність.

Експерти вважають, що завдяки обережному підходу й науковій підтримці Cardano має усі шанси на довгостроковий успіх.

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Джерело: GOBankingRates.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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