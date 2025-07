Біткоїн може стрімко злетіти до $130 000 вже у серпні

Технічні індикатори Біткоїна (BTC) свідчать про те, що перша цифрова валюта найближчими тижнями може оновити історичний максимум на рівні близько $130 000

Це відбувається на тлі спроб BTC подолати позначку $110 000, яка останнім часом виступала ключовим рівнем опору. Станом на момент написання ціна Біткоїна становила $108 030 — зростання на 0,05% за добу та майже 1% за тиждень.

Щодо цінового прогнозу, в аналітичному дописі TradingShot на TradingView від 5 липня зазначено, що Біткоїн подає потужний бичачий сигнал після формування «золотого хреста» на 4-годинному графіку.

Наразі BTC утримується вище своєї 50-періодної ковзної середньої (МА) на 4-годинному таймфреймі — важливого рівня підтримки, збереження якого може стати каталізатором для стрімкого зростання.

За оцінкою TradingShot, поточна технічна картина нагадує ринкову динаміку Біткоїна у квітні–травні, коли схожий висхідний канал досяг піку поблизу рівня 2.618 за Фібоначчі.

Той самий фрактал показує серію знижувальних максимумів, які згодом були прорвані сильним імпульсом угору.

Аналітики вважають, що зараз BTC тестує останній бар’єр опору — як це було 21 квітня. Якщо сценарій повториться, Біткоїн може досягти $130 000 вже на початку серпня, що відповідатиме рівню 2.618 Фібоначчі.

Цікаве по темі: Біткоїн-гаманець часів Сатоші переказав $1 млрд BTC після 14 років сплячки

Зі свого боку, аналітик Алі Мартінес у дописі від 5 липня назвав важливі рівні, за якими варто стежити інвесторам: $106 738 і $98 566.

Ці дані ґрунтуються на аналізі In/Out of the Money Around Price, який показує скупчення активного інтересу покупців саме в цих діапазонах — на рівнях, де раніше великі обсяги BTC були придбані.

Зараз Біткоїн торгується поблизу $108 000, причому близько 1,64 млн адрес мають позиції на або біля рівня $106 738. Ще один кластер із 1,71 млн адрес поблизу $98 566, який потенційно може слугувати другою лінією підтримки.

Згідно з ончейн-даними, 89,36% власників BTC досі залишаються «в плюсі», попри волатильність. Лише 10,36% наразі перебувають у збитках. Якщо ціна BTC знизиться, ці дві зони попиту можуть пом’якшити падіння та запустити новий відскок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Топ-10 криптомонет із капіталізацією понад $5 млрд, яким прогнозують зростання

BlackRock збільшив криптопортфель на $24 млрд у 2025

Група аналітиків опублікувала найсміливіший прогноз ціни Ethereum

Джерело: Finbold.